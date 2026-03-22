De tota la vida, a les persones que han deixat el seu segell en el camp de l’ensenyament i han destacat per algun fet relacionat amb aquest món, se’ls ha acabat reconeixent
d’una manera o d’altra. Algunes persones que s’han dedicat a aquestes tasques, fins i tot, han tingut el seu homenatge en forma de mostra artística o amb algun carrer o plaça. Algunes, fins i tot i com és el cas d’avui, han fet doble i tenen escultura i el nom d’una plaça a la vegada i, en el mateix enclavament.
Passa amb Adelina Gregoriano, que té un detalla que la recorda en la placeta que porta el seu nom. Aquesta mestra originària de terres tarragonines i establerta a Terrassa, va dedicar tota la seva existència a l’ensenyament i destaca per ser la creadora de l’Escola Jardí de la Infància a la nostra ciutat.
La va inaugurar l’1 de març de 1916, al primer pis de la casa del carrer de la Font Vella, 118 (actualment passeig compte d’Ègara), com es diu al blog “Records de Terrassa”. Va ser una referent de l’educació infantil a Terrassa.
La seva cara
En el monument, i a la seva part superior, ressalta un relleu amb la cara de Gregoriano de perfil. A sota, a l’esquerre, hi ha aquesta inscripció: “Adelina Gregoriano i Abad. Marçà 19-VI-1892. Terrassa 17-XI-1969”. A la dreta, es recorda a l’autor, Salvador Farrés (no surt el segon cognom, Villagrasa), amb un “juny 2002” i una mena de signatura.
El pedestal és una mena de triangle obert per la part posterior. Els materials emprats van ser el bronze, el coure i el marbre. Farrés no ha deixat només aquesta escultura i, a la plaça del Campus, també es pot contemplar “La Font del Centenari”, si bé, aquesta, es va fer de bronze, coure, acer inoxidable i pedra de Sant Vicenç.