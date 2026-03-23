El foc del Bitxo torna a encendre la riera del Palau amb la segona edició del Corretorrent

Terrassa va tornar a vibrar aquest dissabte, 21 de març, sota el mantell de les guspires. La Colla del Bitxo del Torrent Mitger va celebrar amb èxit la segona edició del Corretorrent, una iniciativa que ja es perfila com una cita imprescindible al calendari festiu del barri i de la ciutat. L'itinerari, que ressegueix la llera de la riera del Palau, va omplir de llum i ritme el tram comprès entre els carrers d’Eduard Marquina i Josep Llimona.
La festa va començar ben d'hora a la plaça de la Cultura. Des de les 12 hores, el protagonisme va ser per als més petits amb tallers infantils, mentre els balls de lluïment del Bitxo i una botifarrada popular escalfaven motors per al plat fort de la tarda.
A les 17 hores es van presentar les colles convidades que enguany van voler sumar-se a la fita: els Diables de La Sagrera (Barcelona) i els Cabrons i Bruixes de Centelles, que han acompanyat els amfitrions, les Maces del Torrent Mitger (la secció de diables de la colla local).
El Torrent Mitger: memòria viva sota les flames
Per a la colla, el Corretorrent no és només un correfoc, és un exercici de memòria històrica. Tal com recordava Júlia Giménez, membre de l’entitat, la proposta neix per posar en valor el paper de les rieres i els torrents a la trama urbana de Terrassa: "És una proposta singular per donar a conèixer un punt de la ciutat molt significatiu, on va aparèixer el Bitxo per primer cop l'any 1985".
La cercavila de "Toc i llum" va iniciar el seu recorregut a les 18.30 hores des del passatge del Torrent Mitger, culminant en una primera encesa carregada de simbolisme al Monòlit del Bitxo, al carrer de Terque.
El moment àlgid de la nit va arribar a la confluència del carrer d’Eduard Marquina amb la ronda de Ponent. Allà, una potent "ceptrotada" conjunta de les tres colles va donar el tret de sortida al correfoc principal. El repic de la "Bitxada" —el ritme de percussió propi de la colla— va acompanyar les figures de l’Abanderat, en Llucifer i la Lilith, mentre les forques de la Triqueta, la Triple Lluna i el Bitxot il·luminaven el cel de Ponent.
La celebració va servir també per bufar l'espelma del primer aniversari de les Maces del Torrent Mitger. Aquesta secció, nascuda l'any passat durant el 40è aniversari del Bitxo, s'ha consolidat com l'espai natural per als joves "bitxaires" que, en assolir la majoria d'edat, volen seguir cremant sota la litúrgia de l'inframón.
L'acte va finalitzar amb un lluïment conjunt al carrer de Josep Llimona, deixant un rastre d'olor a pólvora i l'orgull d'una colla que, 41 anys després, segueix fent créixer la llegenda del Bitxo a peu de riera.