L'Antic Poble de Sant Pere s'omple de gresca en la històrica primera Diada de Nans i Capgrossos

Terrassa va viure dissabte passat una jornada per al record amb la celebració de la primera Diada de Nans i Capgrossos. L’Antic Poble de Sant Pere va esdevenir l’escenari d’una trobada que va refermar el vincle històric entre l’Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa i l’Agrupament Escolta (AE) Torrent de les Bruixes, entitat que tradicionalment ha posat cos i ànima als balls d'aquestes figures.
La diada va arrencar a les 16 hores amb una oferta de sis tallers que van fer les delícies dels més menuts. Des de l’aprenentatge dels balls propis fins a la creació de capgrossos amb caixes de cartró, passant per un "Qui és qui" temàtic o el taller de xapes. Un dels moments més especials de la tarda va ser l'explicació magistral d'en Ramon Codines, que va desgranar la història i la connexió entre els capgrossos i el món de l'escoltisme.
Mentre la quitxalla feinejava, el capgròs del Matraca es va dedicar a fer retrats dels assistents, creant un ambient festiu i proper, mentre la Lourdes s'encarregava de donar servei al bar de la diada.
Una cercavila amb convidats d'excepció
Cap a les 18.30 hores, la festa es va traslladar als carrers del barri. La Mulassa de Terrassa i els Gegants Bojos no es van voler perdre la cita i van escortar els capgrossos en una cercavila que va omplir de música i color els racons de Sant Pere.
El seguici va culminar a la plaça del Rector Homs, on les tres colles van oferir els seus balls de lluïment. El punt final el va posar una Tereseta multitudinària; una rotllana de ball tan gran que, segons els organitzadors, podria haver estat una de les més nombroses mai vistes a la ciutat, oberta a tothom qui s'hi va voler sumar.
Un repte pel 25è aniversari
Després de l'esforç va arribar la recompensa amb una botifarrada popular amenitzada amb música. Durant el sopar es va desvetllar la sorpresa de la nit: l’inici d’una campanya conjunta per recaptar fons per crear la nova figura de la Bruixa del Cau.
Aquest projecte neix amb la mirada posada en el 25è aniversari de l’Agrupament Escolta, que se celebrarà l’any vinent. L'objectiu és involucrar tant les famílies del cau com tota la ciutadania i el teixit cultural de Terrassa per fer realitat aquest nou capgròs.
L’èxit de participació i el bon ambient regnant durant tota la jornada han deixat un regust immillorable entre els organitzadors, que ja miren cap al futur amb l'esperança que aquesta sigui només la primera de moltes diades de nans a la ciutat.