MútuaTerrassa obre les portes als futurs residents amb 71 places de formació especialitzada

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa ha celebrat aquest matí una nova jornada de portes obertes adreçada a futurs residents, amb l’objectiu de donar a conèixer la seva activitat assistencial, docent i investigadora als graduats i llicenciats que han superat la prova d’accés a la Formació Sanitària Especialitzada.
La sessió, que també s’ha pogut seguir en format en línia, ha tingut lloc a partir de les 9 hores a l’Edifici Docent del centre i ha comptat amb la participació del director de Docència, José Antonio Monreal; el cap d’estudis de l’HUMT, Baltasar Sánchez, i la cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària, Montse Llordés. Durant la jornada, també han intervingut residents actuals, que han compartit la seva experiència amb els assistents.
En el transcurs de la trobada, els futurs especialistes han pogut conèixer de primera mà les instal·lacions i la dinàmica de treball del centre, a través de sessions informatives per especialitats i visites guiades en grups reduïts. Aquestes visites s’estan duent a terme des del mes de febrer i inclouen tant els serveis hospitalaris com els Centres d’Atenció Primària (CAPs) gestionats per l’entitat.
De cara al proper curs, MútuaTerrassa ofereix un total de 71 places de Formació Sanitària Especialitzada, 22 de les quals corresponen a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària. Com a novetat destacada, enguany s’han acreditat noves especialitats com Dermatologia i Urgències.
MútuaTerrassa és un centre de referència en aquest àmbit des del curs 1980-1981. L’Hospital Universitari MútuaTerrassa, vinculat a la Universitat de Barcelona, és un dels vuit hospitals de major complexitat de Catalunya i forma part del Campus de Salut de la UB i del Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa. L’entitat aposta per una formació multidisciplinària, centrada en les persones i amb un seguiment personalitzat a través de la figura del tutor, amb el compromís de transferir coneixement en benefici de la salut dels pacients.