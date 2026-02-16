Tot el que has de saber sobre l'IBAN: usos, riscos i com protegir-te

Tots en algun moment hem hagut de facilitar el nostre IBAN, ja sigui per a cobrar la nòmina o perquè ens facin una transferència, entre altres opcions. És molt habitual facilitar aquest número d'identificació sense pensar si existeix algun tipus de risc. No obstant això, en un context en el qual les estafes digitals no deixen de créixer, cada vegada més ciutadans es pregunten si compartir aquest codi pot comprometre la seguretat dels seus estalvis.
L'IBAN s'ha convertit en un element essencial en les nostres operacions bancàries quotidianes, encara que també pot despertar una certa desconfiança. És realment perillós compartir-lo? Podria algú retirar diners només amb aquest número? Comprendre què és, per a què s'utilitza i quins són els seus riscos és clau per a actuar amb seguretat en un entorn bancari cada vegada més digitalitzat.
Què és el codi IBAN?
El codi IBAN, com avançàvem, és un codi alfanumèric que identifica un compte bancari a nivell internacional. El seu objectiu és unificar el format dels comptes perquè puguin identificar-se fàcilment en qualsevol país. En el cas d'Espanya, l'IBAN està compost per 24 caràcters:
- Les dues primeres lletres identifiquen el país (ES).
- Els dos dígits de control serveixen per a validar que el número és correcte.
- Els 20 dígits del compte bancari tradicional completen la identificació del compte.
Gràcies a aquesta configuració, els bancs poden verificar a l'instant si el número de compte és correcte abans de processar una transferència. Des que el seu ús és obligatori el 2014, l'IBAN s'ha convertit en indispensable, ja que sense ell no es pot enviar ni rebre diners a Europa.
Per a què serveix i quins són els usos del codi IBAN?
Aquest codi té diverses funcions, però el seu principal objectiu és que les transaccions bancàries siguin més segures i senzilles, sobretot entre els països que formen la zona única de pagaments (SEPA). A continuació, et mostrem quins són els usos més importants:
- Transferències nacionals i internacionals. Es pot enviar i rebre diners amb rapidesa i seguretat.
- Domiciliació dels pagaments i rebuts. També serveix per a poder pagar automàticament els rebuts de la llum, aigua, telèfon o subscripcions.
- Cobrament de les nòmines, pensions o prestacions. També facilita els pagaments periòdics que arriben directament al compte, com la nòmina, pensió o prestació.
- Pagaments en plataformes digitals. Serveix perquè el teu compte sigui reconegut en fer compres o rebre diners per internet.
- Confirmació automàtica del compte. Els bancs revisen a l'instant que el compte existeix i que les dades són correctes abans de fer la transferència.
En definitiva, l'IBAN facilita i agilitza les operacions bancàries del dia a dia, en estandarditzar la identificació dels comptes en tota Europa. Gràcies a aquest format únic, es redueixen els errors en les transferències nacionals i internacionals i es millora la seguretat en els pagaments.
Pagaràs més pel teu compte per tenir IBAN?
La resposta és no. L'IBAN no influeix en si tens un compte (sense comissions) o un amb comissions. Aquest codi serveix únicament com a identificació, però no determina les condicions del banc ni els costos associats. Realment, són uns altres els factors associats:
- Que el teu compte cobri o no comissions depèn d'altres factors, no de l'IBAN.
- El tipus de compte, és a dir, si és un compte corrent, nòmina o d'estalvi.
- També influeixen els serveis que tinguis contractats, com la targeta, les transferències internacionals o els pagaments domiciliats.
- Les polítiques del banc són un altre factor a tenir en compte, ja que cada entitat pot aplicar les seves pròpies regles.
Per això, fins i tot un compte sense comissions pot tenir IBAN i funcionar amb normalitat, sense que això impliqui una despesa extra.
És segur facilitar el teu número de compte o IBAN?
Algunes persones es pregunten si és segur facilitar el seu número de compte o IBAN i temen que algú pugui accedir als seus diners. Encara que existeix una certa preocupació, no significa que compartir-lo suposi un risc directe. Per això, compartir l'IBAN és segur, sempre que es faci amb precaució i únicament amb entitats o persones de confiança.
Amb l'auge de la banca en línia i les transaccions electròniques, les entitats bancàries han invertit molts diners per a enfortir-se enfront de possibles fraus. En aquest context, una de les normatives més importants és la Segona Directiva de Serveis de Pagament (PSD2, per les seves sigles en anglès), que suposa un gir important en la seguretat dels comptes.
Això implica que, per a realitzar qualsevol operació, no n'hi ha prou amb conèixer el número de compte ni amb introduir una simple contrasenya. S'han de verificar almenys dos dels tres següents factors:
- Et poden demanar un PIN, contrasenya o codi personal.
- També podrien sol·licitar una targeta, el telèfon mòbil o una aplicació de verificació.
- Finalment, s'usen elements biomètrics, com l'empremta dactilar o el reconeixement facial.
Gràcies a aquest sistema de verificació, les transferències són molt més segures. Encara que algú tingués el teu número de compte o la teva contrasenya, no podria moure els diners sense passar aquests controls. Per tant, el teu compte està més protegit enfront d'estafes o operacions no autoritzades.
Mesures de precaució en compartir el teu IBAN
Encara que facilitar el teu IBAN és bastant segur, convé que prenguis algunes precaucions per a protegir els teus diners i les teves dades:
- Comparteix-lo només amb entitats o persones de confiança, com la teva empresa, els teus clients o proveïdors.
- Revisa periòdicament els moviments del teu compte per a detectar qualsevol operació sospitosa.
- Activa el sistema de notificacions o alertes en l'app del banc per a rebre avisos immediats de càrrecs o transferències.
- Sol·licita la devolució de càrrecs no autoritzats dins del termini legal de la zona SEPA.
Amb aquestes precaucions, compartir el teu IBAN no suposa problemes i evites el risc de frau.
En resum, l'IBAN és un codi que permet identificar el teu compte i realitzar transferències de manera ràpida i segura, tant a nivell nacional com internacional. Compartir-lo per a rebre pagaments o cobraments és segur sempre que es faci amb precaució i només amb les entitats o persones de confiança. Per això, conèixer com funciona i prendre algunes precaucions simples és suficient per a usar-lo amb total tranquil·litat.