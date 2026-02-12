T-usual: preus i com fer-la servir en el transport públic de Barcelona

El transport públic de Barcelona és la manera més ràpida, eficient i barata de moure’s per la gran ciutat. Però abans d’utilitzar-lo hem de tenir molt clara la forma de fer-ho. Tan si som nous en aquest tipus de transport, hem decidit estalviar, ens hem mudat de ciutat o simplement volem moure’ns de forma més eficient amb el medi ambient, t’interessa conèixer los possibilitats que tens per fer un viatge constant i segur.
Les diferents modalitats que ofereix el transport públic de Barcelona és l'element que ens fa estar molt pendents del que necessitem. Abans que res, hem de tenir molt clar el número exacte de viatges que volem fer. Tenint en compte que partim del bitllet senzill, aquell que utilitzem de forma molt puntual, podem aprofitar les possibilitats que ens ofereix aquest tipus de transport que ens pot fer estalviar molt més dels que ens podem imaginar. No només en diners estalviarem, també amb el temps que utilitzem en un vehicle privat per moure’ns per una ciutat on l’aparcament no sempre es fàcil. Es qüestió de relaxar-se amb un bon llibre i de viatjar sense límits amb el transport públic de Barcelona amb la T-usual.
Què és la T-usual i a qui li interessa?
La T-usual es un títol o targeta personal i intransferible per dur a terme un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius, des de la primera validació. Si hem d’anar del gimnàs a l’oficina, de la feina a la universitat o, simplement, busquem una forma barata de desplaçar-nos.
Les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud també entren en aquesta targeta. Amb la qual cosa, depenent del lloc al que volem arribar de Barcelona, podrem fer-ho per molt poc, amb total seguretat i la mirada posada a uns horaris i freqüència de pas que fan més fàcil la utilització del transport públic de la ciutat.
Tarifes de la T-usual per al metro de Barcelona segons zones
El metro de Barcelona, juntament amb els busos urbans i interurbans formen un equip guanyador. Es pot escollir la T-usual en funció de les diferents zones que s’hagin de fer servir, amb la qual cosa, acabarà sent més o menys cara, si hem de fer servir una sola zona, és molt econòmic. Especialment si tenim en compte les tarifes del metro de Barcelona, pràcticament ens podem moure per tota la ciutat a un preu molt baix.
No hi ha límits, amb la qual cosa, el que hem de tenir molt clar és l’espai que hem de recórrer de forma diària o molt sovint durant aquests 30 dies que és el període que dura aquest títol. La T-usual depèn del preu de les zones que recorrerem de forma constant. Tenint en compte que les tarifes de preus s’actualitzen, en general d’any en any, però també depenen d’algunes modificacions. Tal i com ens informa la mateixa pàgina de transports de Barcelona, el preu d’aquesta T-usual de les tarifes de transport públic és molt competitiu:
- 1 zona: 22,80 €
- 2 zones: 30,55 €
- 3 zones: 42,70 €
- 4 zones: 52,15 €
- 5 zones: 59,60 €
- 6 zones: 63,85 €
- 7 zones: 67,65 €
Existeixen algunes bonificacions i preus especials per certs col·lectius socials, que podeu consultar a la web de T-mobilitat. Aquestes taxes són les més bàsiques que poden convertir-se en un estalvi constant per a totes les famílies o persones que vulguin començar a moure’s d’aquesta manera, amb un transport públic eficient.
En quins casos compensa utilitzar la T-usual davant d’altres títols?
A l’hora d’utilitzar la T-usual hem de tenir en compte que és una inversió que ens surt a compte sempre que fem més de 2 viatges al dia. Al ser mensual, podem fer els números rodons, amb el número de viatges que fem cada dia i d’aquesta manera sabrem el que podem estalviar respecte a la resta de targetes.
Com comprar, recarregar i gestionar la teva T-usual pas a pas
Pots portar la T-usual en una T-mobilitat de plàstic personalitzada amb el teu nom. Aquesta targeta recarregable té un cost de 4,5 € (és el preu del suport físic on es carrega el títol) i s’hi suma, a banda, el preu del títol T-usual. Com que és personalitzada, només la pots utilitzar tu, i això ofereix més seguretat en cas de pèrdua o robatori.
També pots portar-la al mòbil, mai te la deixaràs i en aquest cas et costarà 1 euro. És una forma segura ja que només tu coneixes la teva contrasenya. També et costarà 1 euro portar-la en format cartró. Una manera de provar aquest tipus de desplaçament i veure si ens surt a compte.
Podem baixar-nos l’aplicació o comprar les respectives targetes, que podrem anar recarregant a mesura que els mesos avancin, partint d’aquest 30 dies que tenim per davant amb viatges il·limitats.