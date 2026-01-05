Els 15 plans més interessants del gener a Barcelona (2026)

El gener a Barcelona té aquesta combinació curiosa: carrers més tranquils, aire fredet i una sensació de “tornem-hi” després de les festes. Però que no et confongui la calma: culturalment, la ciutat continua a tota màquina. He fet una tria de 15 propostes del calendari de DondeGo que valen de debò la pena: hi trobaràs fires per passejar, visites especials a primera hora, teatre per riure i exposicions per anar-hi sense presses.
1) Fira de Sant Tomàs i Reis a la Gran Via
Un d’aquells plans “de carrer” que sempre funcionen. Hi vas a badar, a veure parades, a comprar alguna cosa petita i a sentir que Barcelona torna a agafar ritme després de les vacances.
2) Visita nocturna «Una nit d’hivern»
Si tens ganes de veure la ciutat des d’una altra perspectiva, les visites nocturnes són una aposta segura. Canvia la llum, canvia l’ambient i, sense adonar-te’n, acabes caminant més lent i mirant més.
3) «Respira»: sessions matinals de breathwork a Casa Batlló
Un pla diferent (i molt de gener): començar el dia cuidant el cos i el cap. Això de fer breathwork en un lloc tan icònic té alguna cosa de ritual modern que enganxa.
4) «La Pedrera Sunrise»: visita a trenc d’alba
Barcelona a primera hora té un encant especial: menys gent, més silenci i una llum que fa que tot sembli més net. Si t’agrada fer fotos o simplement viure una estona la ciutat “en pausa”, aquesta visita és perfecta.
5) Escapada «Figueres, Dalí i Girona» (sortida des de l’Estació del Nord)
Un dia complet per sortir de la rutina sense haver d’organitzar res. Figueres i Dalí per al toc surrealista, i Girona per passejar i menjar bé. Plans així et salven un dissabte d’hivern.
6) Concert de Rusowsky (15–16 de gener) – Palau Sant Jordi
Dues dates al Palau Sant Jordi no són casualitat. Si et ve de gust començar l’any amb un directe potent, aquí tens una de les cites marcades al calendari. I si vols més idees musicals per rematar el mes: concerts a Barcelona
7) «Ballet of Lights: Cenicienta» (18 de gener) – L’illa Diagonal
És un espectacle d’aquells que entren pels ulls: llums, moviment i una estètica molt “wow”. Ideal per un vespre diferent, sense complicacions.
8) Teatre «No me toques el cuento» (9–23 de gener) – Teatre Poliorama
Quan el gener es fa llarg, la comèdia és medicina. En un espai cèntric i còmode com el Poliorama, és un pla fàcil de combinar amb sopar o una copa després.
9) «Strippers Through Time» (23 de gener) – Museu de l’Eròtica
Un d’aquells plans descarats que Barcelona també sap fer molt bé. La premissa ja és prou divertida per tenir curiositat, i el lloc hi afegeix un punt d’ironia.
10) Experiència immersiva «House of ERIKALUST» (fins al 31 de gener)
Les experiències immersives funcionen perquè et treuen del mode “espectador”. Si busques una nit fora del guió, aquesta és de les que deixen conversa per després.
11) Cicle de xerrades: «El futur de l’ètica de la IA?» – Casa Macaya
Un tema que ja no és “del futur”, sinó del present. Bones xerrades, bon espai i una manera intel•ligent d’omplir una tarda d’hivern amb idees que et remouen.
12) Cicle de cinema «Àfrica contraataca» (21 de gener) – Filmoteca de Catalunya
La Filmoteca és refugi: sala fosca, bona programació i aquella sensació que has descobert alguna cosa diferent de la cartellera típica.
13) Exposició «La invenció del temps» – Museu de Ciències Naturals
El tema és universal: què és el temps i com l’entenem. D’aquestes exposicions que et fan anar a poc a poc, llegir, mirar, i sortir-ne amb el cap ple de preguntes.
14) Exposició «T-100: Cien años de metro» – Palau Robert
Història urbana en format accessible, perfecta per fer-la un matí o una tarda. Si ets d’aquells que té una parada “de tota la vida”, segur que hi trobes moments de nostàlgia.
15) Exposició «Ubú pintor. Alfred Jarry i les arts» – Museu Picasso
Una proposta menys convencional, ideal si et ve de gust art amb context i connexions inesperades. I ja que hi ets, el Born sempre és un bon complement per tancar el pla.
Si aquest gener vols tirar més de museus i sales, aquí tens una bona porta d’entrada per ampliar opcions: exposicions a Barcelona
Amb aquests 15 plans, tens el gener resolt: una mica de carrer, una mica d’art, una mica de música i una mica de “Barcelona inesperada”. Tria’n dos o tres, combina’ls amb calma… i ja tens mes.