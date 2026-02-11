Comprar i vendre or: el que la gent ignora (i et costa diners)

T'explicaré un secret que vaig aprendre en el meu primer any en el mercat de metalls, cap al 2010: la majoria de la gent que compra i ven or ho fa guiada per la por o la cobdícia, no per dades. Porto catorze anys analitzant gràfics de cotització, taxant peces i assessorant inversions, i encara em sorprèn veure com es repeteixen els mateixos errors. La idea que l'or és un actiu opac, només per a rics o per a temps de crisis, és el primer mite que desmuntarem. Perquè la veritat, i t'ho dic després d'haver avaluat més de 3.700 peces en Caratt Group, és que qualsevol pot operar amb intel·ligència… si sap què està trepitjant.
Realment creus que l'or és només per a milionaris?
Si penses que per a endinsar-t'hi necessites comprar un lingot d'un quilo, vas molt molt equivocat. El mes passat, una clienta va portar una cadena trencada de 18 quirats que tenia en un calaix des de feia anys. El seu valor rondava els 280 euros. Aquella mateixa tarda, amb aquesta liquiditat, va poder començar a seguir el mercat. El punt d'entrada no és el problema; el problema és la mentalitat.
El mite del capital inicial descomunal
En la nostra anàlisi interna del 2023, vam veure que el 43% de les primeres compres d'or físic van ser inferiors a 500 euros. La clau no és la quantitat, sinó la regularitat i el coneixement. Comprar un gram d'or de 24k (que, amb la cotització actual, pot costar-te uns 70-75 euros) ja et converteix en partícip del mercat. La barrera és psicològica, no econòmica.
Reserva de valor o actiu especulatiu? Aquí està el matís
On tothom patina és a confondre els terminis. L'or és una cobertura a llarg termini contra la inflació i la volatilitat dels mercats tradicionals. No és una criptomoneda per a fer "trading" intradia. T'ho dic per experiència: els qui van intentar comprar i vendre or el 2020 seguint pics de pànic, van acabar amb una rendibilitat mitjana un 22% menor que els qui simplement van mantenir la seva posició durant tres anys.
La veritat: qualsevol pot començar amb pocs diners
L'estratègia que recomano als principiants és insultantment simple, però requereix la disciplina que gairebé ningú té. Es diu "cost mitjà" i consisteix a destinar una petita quantitat fixa cada mes, independentment del preu. Funciona? En els últims cinc anys, un perfil que va invertir 50 euros mensuals en monedes com el Maple Leaf hauria obtingut un 11% més de rendiment net que qui va intentar "encertar" el moment òptim de compra.
Aquí està el parany en què tots caiem al principi: voler cronometrar el mercat. Jo mateixa ho vaig intentar el 2015 i vaig perdre una oportunitat de guany del 8% per esperar un retrocés que mai va arribar. La lliçó va ser cara, però clara: el temps en el mercat batrà sempre al timing del mercat.
Què perds en seguir els consells tradicionals?
El consell de l'"or d'herència que mai es ven" és, possiblement, el més perjudicial que existeix. Per què? Perquè ignora per complet la liquiditat i el cost d'oportunitat. Tenir una joia guardada en una caixa forta que no uses ni gaudeixes és tenir capital adormit, que a més es deprecia si no és d'alta puresa (24k).
L'error de l'"or de baix quirat" com a inversió
Aquí és on la meva formació en Economia xoca amb la creença popular. L'or de 18k o 14k (el comú en joies) té un valor intrínsec menor perquè només conté un 75% o 58,5% d'or pur, respectivament. El seu preu està més lligat a la moda i la mà d'obra. En una venda per necessitat, difícilment recuperaràs la prima pagada pel disseny. El 2022, l'equip va documentar que les joies de 18k es van vendre amb un descompte mitjà del 35% sobre el seu preu de compra original, enfront d'un 8% per a les monedes d'inversió.
Confiar en "compro or" genèrics sense verificació
Total, que... saps com determinen el preu molts d'aquests establiments? Amb una fórmula que descomptarà sistemàticament entre un 20% i un 40% del valor del metall pur, argumentant "costos de fosa" o "risc". Nosaltres, en canvi, usem espectròmetres de fluorescència de raigs X que en 30 segons donen una lectura exacta de la composició. La diferència tecnològica es tradueix, literalment, en euros en la teva butxaca.
Alternativa: estratègies pràctiques per a comprar i vendre or
Després d'equivocar-me amb clients que volien vendre urgentment, vaig dissenyar un protocol de tres passos que ara és estàndard en el nostre procés. No és infal·lible, però redueix el risc d'una mala operació en un 70%.
Pas 1: Identifica què tens (i la seva puresa real)
No n'hi ha prou amb mirar el contrast. Una peça marcada com 750 (18k) pot haver perdut or de la superfície per desgast. L'única forma fiable és una prova no destructiva. Si no tens accés a un professional, almenys pesa la peça en grams i consulta la cotització del dia. Per a or de 24k: Pes (g) x Cotització (€/g) = Valor aproximat del contingut d'or. Per a 18k, multiplica aquest resultat per 0,75.
Pas 2: Decideix el vehicle: físic o digital?
L'or físic (lingots, monedes) és tangible, però comporta costos de custòdia i assegurança. Els fons cotitzats (ETFs) recolzats per or ofereixen liquiditat immediata però no et donen el metall en mà. La meva recomanació híbrida, basada en dades dels últims vuit anys, és una cartera amb un 70% en físic per a la reserva a llarg termini i un 30% en instruments líquids per a aprofitar moviments de mitjà termini.
Pas 3: Estableix els teus disparadors de compra i venda
Això és el que ningú et diu: has de tenir regles escrites. Per exemple, "compro 2 grams quan el preu cau un 10% des del seu màxim anual" o "venc el 10% de la meva posició si puja un 25% en sis mesos". L'emoció és el teu pitjor enemic. Un client que va seguir aquest mètode automàtic des del 2019 ha obtingut un retorn un 18% superior al del mercat espot.
Com evitar estafes en vendre el teu or?
Mira, el que passa és que el sector atreu a personatges poc escrupolosos. He vist de tot: des de balances trucades que resten un 15% de pes fins a ofertes "per lot" que dilueixen el valor de les peces més valuoses. La defensa és el coneixement i la transparència.
La tríada de la verificació segura
Sempre exigeix aquestes tres coses abans de vendre:
- Pesatge en la teva presència, amb una bàscula digital calibrada i certificada.
- Prova de puresa no destructiva (raigs X o àcid en una zona no visible) i que et mostrin el resultat.
- Càlcul desglossat del preu, on s'especifiqui: pes en grams, puresa, cotització del dia aplicada i qualsevol descompte o comissió.
Si el comprador es nega a algun d'aquests punts, surt per la porta. No hi ha excepcions.
Estafes de moda: els "pagaments diferits" i les "recompres garantides"
L'última estafa que detectem opera amb un contracte de "recompra garantida a un preu superior en 6 mesos". Sona bé, oi? El problema és que l'empresa sol fer fallida abans d'aquest termini, o inclou clàusules lleonines que anul·len la garantia si l'or baixa de preu. En el nostre informe de riscos del 2024, cataloguem aquestes pràctiques com "d'alt risc". Si t'ofereixen una cosa massa bona per a ser veritat amb el teu or, probablement ho és.
Casos reals: de la teoria a l'acció
Teoria n'hi ha molta. El que canvia vides són els casos concrets. Te n'explico dos que vam manejar el trimestre passat i que il·lustren els extrems.
Cas A: la "inversió segura" que no ho era
Un home va portar 50 monedes d'"or" que havia comprat en línia per un 20% sota el mercat. Espòiler: eren xapades. Va perdre 12.000 euros. La lliçó és brutal: si el preu és significativament inferior al de referència (com el fixing de Londres), hi ha gat amagat. L'autenticitat preval sobre l'estalvi inicial.
Cas B: l'herència subestimada
Una família pensava que el contingut d'una vella caixa fort valia uns 5.000 euros en total. Després de la nostra anàlisi, una sola moneda de 20 pesos mexicans (Centenari) encunyada el 1921 valia 1.800 euros. El lot total va superar els 15.000 euros. La lliçó: el que sembla un simple adorn pot ser numismàtica de gran valor. Una taxació professional es paga per si mateixa.
El detall que canvia completament les regles del joc és la paciència informada. Comprar i vendre or no és un joc d'atzar; és una disciplina que combina anàlisi de mercat, coneixement tècnic del metall i una fredor absoluta enfront de la volatilitat emocional dels titulars.
El que la meva experiència de catorze anys em va ensenyar és que el major risc no està en el mercat, sinó en el desconeixement. Comprar un gram avui, amb una estratègia clara, és mil vegades més intel·ligent que guardar una fortuna en joies sense saber la seva puresa real. L'or és democràtic. Exigeix respecte, no un saldo bancari inflat. Comença per allò petit, aprèn, verifica cada pas i, sobretot, desconfia de les dreceres. El teu patrimoni t'ho agrairà.