Comparativa d'eines d'email màrqueting: Mailrelay vs Mailjet vs MailerLite vs Acumbamail

Triar l'eina d'email màrqueting adequada pot marcar una gran diferència en els resultats de les teves campanyes. No totes les plataformes ofereixen el mateix, i moltes vegades el que sembla barat o simple a l'inici acaba sent limitat quan el teu negoci creix.
Per això, en aquesta comparativa d'eines d'email màrqueting, analitzem quatre de les opcions més conegudes del mercat: Mailrelay, Mailjet, MailerLite i Acumbamail.
Des del primer moment, Mailrelay destaca com una de les solucions més completes, especialment pel seu potent pla gratuït, la seva alta entregabilitat i el seu suport humà fins i tot sense cost. A continuació, t'expliquem detalladament les diferències perquè triïs amb criteri.
Per què és important triar bé una eina d'email màrqueting?
L'email màrqueting continua sent un dels canals amb major retorn d'inversió. No obstant això, la seva efectivitat depèn en gran manera de la plataforma que utilitzis. Una mala elecció pot traduir-se en:
- Correus que no arriben a la safata d'entrada.
- Limitacions en el nombre d'enviaments o contactes.
- Falta de suport quan sorgeix un problema.
- Costos elevats a mesura que la teva base de dades creix.
Per això, abans de decidir-te, convé analitzar factors com l'entregabilitat, els plans gratuïts, l'escalabilitat, les funcions incloses i el suport al client. Aquesta comparativa d'eines d'email màrqueting està pensada precisament per a ajudar-te en aquest procés.
Comparativa d'eines d'email màrqueting: anàlisi de cada plataforma
Mailrelay
Mailrelay és una de les plataformes d'email màrqueting més completes del mercat, tant per a principiants com per a empreses amb grans volums d'enviament. El seu principal diferenciador és que ofereix el major pla gratuït disponible actualment.
Entre les seves característiques més destacades es troben:
- Fins a 80.000 correus al mes i 20.000 contactes en el pla gratuït, sense límits diaris.
- Totes les funcionalitats incloses en el pla freemium, sense versions retallades.
- Suport al client humà, útil i multilingüe, disponible fins i tot en el pla gratuït mitjançant telèfon, xat i tiquets.
- Excel·lent entregabilitat, gràcies a rangs de IPs propis i algorismes dissenyats per a millorar l'arribada a safata d'entrada.
- Ideal tant per a petites empreses, start-ups i ONGs, com per a grans companyies que envien milions d'emails al mes.
A més, Mailrelay ofereix eines avançades d'analítica, com les estadístiques en temps real, que permeten optimitzar campanyes sobre la marxa i prendre decisions basades en dades reals.
Mailjet
Mailjet és una eina coneguda, especialment en entorns tècnics o empreses que integren l'email màrqueting amb aplicacions pròpies. Ofereix una interfície correcta i funcionalitats bàsiques per a campanyes i automatitzacions simples.
Els seus punts forts:
- API robusta per a desenvolupadors.
- Editor d'emails funcional.
- Bona reputació en entregabilitat
No obstant això, presenta diverses limitacions enfront de Mailrelay:
- El seu pla gratuït és bastant més limitat en enviaments.
- Moltes funcions avançades estan reservades a plans de pagament.
- El suport prioritari no està disponible en plans gratuïts.
En una comparativa d'eines d'email màrqueting, Mailjet sol ser vàlida per a projectes tècnics, però menys atractiva per a negocis que busquen potència sense cost inicial.
MailerLite
MailerLite és popular entre creadors de contingut, freelancers i petits projectes. Destaca per la seva interfície senzilla i la seva facilitat d'ús, especialment per a usuaris sense experiència prèvia.
Avantatges principals:
- Corba d'aprenentatge baixa.
- Editor visual intuïtiu.
- Funcions bàsiques d'automatització.
No obstant això, té diversos desavantatges importants:
- El pla gratuït limita el nombre de contactes i funcionalitats.
- Algunes automatitzacions clau només estan disponibles en plans de pagament.
- El suport pot ser lent en plans inferiors.
Enfront de Mailrelay, MailerLite es queda curt en volum, suport i escalabilitat, especialment quan una empresa comença a créixer.
Acumbamail
Acumbamail és una plataforma espanyola que ofereix solucions d'email màrqueting i SMS. És una opció interessant per a projectes locals que busquen una eina senzilla.
Entre les seves característiques:
- Plataforma en espanyol.
- Funcions bàsiques d'enviament i automatització.
- Integració amb SMS màrqueting.
No obstant això:
- El seu pla gratuït és molt limitat comparat amb Mailrelay.
- Les funcionalitats avançades requereixen pagament des de fases primerenques.
- No destaca especialment en entregabilitat ni en suport tècnic avançat.
En aquesta comparativa d'eines d'email màrqueting, Acumbamail pot ser suficient per a campanyes petites, però no resulta tan competitiva a mitjà o llarg termini.
Per què Mailrelay destaca enfront de la competència?
Si alguna cosa deixa clara aquesta comparativa és que Mailrelay ofereix una proposta de valor molt superior, especialment per als qui busquen començar sense inversió o escalar sense restriccions.
1. El millor pla freemium del mercat
Mailrelay permet enviar fins a 80.000 emails al mes a 20.000 contactes, alguna cosa que cap de les altres plataformes ofereix de manera gratuïta. A més, no hi ha límits diaris, la qual cosa dona total llibertat per a planificar campanyes.
2. Funcionalitats completes des de l'inici
A diferència de Mailjet, MailerLite o Acumbamail, Mailrelay no retalla funcions en el seu pla gratuït. Accedeixes a les mateixes eines que un usuari de pagament.
3. Suport humà i multilingüe
Un dels grans problemes de moltes plataformes és el suport. Mailrelay ofereix atenció real per telèfon, xat i tiquets fins i tot en el pla gratuït, una cosa pràcticament inexistent en la competència.
4. Entregabilitat de nivell professional
Gràcies a IPs pròpies i algorismes avançats, Mailrelay aconsegueix taxes de entregabilitat molt altes, la qual cosa ho converteix en una opció ideal per a campanyes crítiques i grans volums d'enviament.
5. Escalabilitat real
Des d'una petita ONG fins a una empresa que envia milions de correus al mes, Mailrelay s'adapta sense obligar-te a canviar de plataforma.
Quina eina d'email màrqueting a triar segons el teu tipus de negoci?
- Petites empreses i start-ups: Mailrelay és l'opció més rendible pel seu pla gratuït i suport.
- ONGs i projectes socials: el volum gratuït de Mailrelay marca la diferència.
- Creadors de contingut: MailerLite pot ser útil a l'inici, però Mailrelay ofereix més marge de creixement.
- Empreses tècniques: Mailjet pot encaixar, encara que Mailrelay també ofereix integracions avançades.
- Empreses en creixement o grans corporacions: Mailrelay destaca per la seva entregabilitat i escalabilitat.
Errors comuns en triar una plataforma d'email màrqueting
- Triar només per preu sense analitzar limitacions.
- No considerar el suport tècnic.
- Ignorar la entregabilitat.
- Pensar només en el curt termini i no en el creixement del negoci.
Aquesta comparativa d'eines d'email màrqueting demostra que una decisió informada evita migracions futures i problemes operatius.
La millor opció en email màrqueting
Després d'analitzar Mailrelay, Mailjet, MailerLite i Acumbamail, queda clar que Mailrelay és l'eina més completa i equilibrada del mercat. El seu pla gratuït líder, el seu suport humà, el seu excel·lent entregabilitati la seva capacitat d'escalar la converteixen en una opció superior tant per a començar com per a créixer.
Si busques una plataforma d'email màrqueting fiable, potent i sense limitacions innecessàries, Mailrelay és l'elecció més intel·ligent per a la teva estratègia digital.