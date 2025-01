La UAB se suma al projecte Recooperem

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s’ha convertit en el primer centre universitari que s’integra al projecte Recooperem, que coordina el Consell Comarcal del Vallès Occidental, i que busca evitar el malbaratament alimentari. Avui dia, ja són 59 escoles, cinc empreses, un hospital i 18 entitats socials que hi participen, creant carmanyoles amb el menjar que no s’ha servit i que es destinen a famílies sense recursos.

La UAB ha començat a implementar el sistema en dos dels set menjadors que hi ha al campus de Bellaterra, i es preveu que en les properes setmanes el sistema arribi a tots ells. Quan estigui plenament operatiu, el projecte permetrà generar 2.520 àpats anuals que sortiran de les cuines de la universitat pública.

49.259 quilos de menjar aprofitat

El projecte Recooperem va néixer l’any 2015, i des de llavors ha distribuït 129.851 àpats que han servit per alimentar unes 4.000 famílies. De retruc, ha suposat evitar malbaratar 49.259 quilos de menjar, que de no haver-se aprofitat haurien acabat a la brossa.

El sistema es basa a preparar el menjar que no s’ha servit en els torns de menjador d’escoles, empreses, hospitals i ara la universitat, per a distribuir-los com a àpats cuinats i complets en carmanyoles. Es reparteixen, posteriorment, entre les famílies que compleixen determinats requisits, com per exemple gent gran depenent o famílies amb pobres energètica.