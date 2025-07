Canvi de sentit a dos carrers del centre de Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat modificarà el sentit d’un tram del carrer Torrent de la Bomba, per millorar la seguretat viària de la cruïlla en la qual aquesta via conflueix amb l’avinguda Lluís Companys i el carrer Manel Farrés.

A partir del 7 de juliol, el tram de Torrent de la Bomba (entre Lluís Companys i Dr. Galtés) serà de baixada, i no de pujada com actualment. Aquest canvi també afectarà un tram del carrer Martorell (entre Dr. Galtés i Camí del Colomer), que també canviarà de sentit.

Per tant, qualsevol vehicle que accedeixi al carrer Martorell, ja sigui des de Dr. Galtés com des de l’avinguda de l’enllaç, haurà de sortir pel Camí del Colomer per connectar amb Lluís Companys. Per facilitar les maniobres, la brigada municipal ja ha iniciat les obres de condicionament en aquesta via per facilitar els girs dels vehicles.