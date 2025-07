Acord entre PSC i ERC a Rubí per desencallar els pressupostos

El govern municipal i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) van acordar desbloquejar el pressupost de l’Ajuntament de Rubí, que des de l’1 de gener d’aquest any es mantenia prorrogat. En virtut d’aquest acord, el bipartit (PSC-ECP) presentarà la proposta al ple extraordinari convocat ahir mateix i ERC s’abstindrà per permetre que l’aritmètica de la sessió plenària aprovi la proposta de comptes municipals.

Una estona abans del ple, govern i ERC van oficialitzar aquest acord en una compareixença conjunta. L’alcaldessa i líder del PSC de Rubí, Ana María Martínez, va assegurar que l’aprovació del pressupost “és una gran notícia per a nosaltres i per a la ciutat”, alhora que assenyalava que si els comptes municipals s’han desbloquejat ha estat gràcies “a la nostra voluntat de diàleg, en una feina constant de teixir aliances” i al fet que davant s’han trobat “amb una formació política disposada a arribar a acords i a fer aportacions valuoses per seguir millorant Rubí”.

Així mateix, Martínez va agrair “el gest de valentia política i de visió de ciutat” d’ERC, de la qual va destacar que ha preferit posar per sobre els interessos de ciutat als polítics. L’alcaldessa també va fer extensiu aquest agraïment als socis de govern, En Comú Podem (ECP), amb qui presentarà avui les línies bàsiques del pressupost, un cop desbloquejats els comptes municipals de 2025.