Reivindicant el paper de l’Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat durant el franquisme

Canals Galeria d’Art destaca el paper que va tenir l’Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat com a espai de creació, llibertat i lluita antifranquista a través de l’art en la seva programació per a la temporada 2025-2026. Durant els darrers anys del règim, un grup d’artistes catalans va trobar en aquest centre tèxtil un lloc per expressar-se al marge de la censura i per connectar amb moviments internacionals d’avantguarda. Aquella generació, avui formada per creadors octogenaris, és memòria viva d’un moment en què l’art va ser arma cultural i eina de resistència.
La temporada 2025 2026 de Canals Galeria d'Art de Sant Cugat del Vallès estarà dedicada a quatre dels principals protagonistes d’aquell moviment: Josep M. Subirachs, escultor i creador d’un llenguatge simbòlic que va trencar amb les formes acadèmiques del franquisme; Josep Grau Garriga, mestre del tapís contemporani i figura clau de l’avantguarda tèxtil amb projecció internacional; Josep Guinovart, artista matèric i compromès, capaç de portar les textures i els materials a una dimensió poètica i reivindicativa; i Maria Assumpció Raventós, creadora pionera que va fusionar tradició i experimentació en el llenguatge tèxtil.
Quatre exposicions trimestrals, de setembre de 2025 a agost de 2026, revisitaran la seva obra i el seu vincle amb Sant Cugat, mostrant com des d’aquest indret es va projectar un art valent, innovador i amb consciència política. "L’Escola Catalana de Tapís va ser més que un centre artístic: va ser un espai de llibertat en un moment en què la llibertat era un acte de valentia", recorda Josep Canals, director de la galeria.
Reconeguda internacionalment, la Casa Aymat i l’Escola Catalana de Tapís continuen essent referents de com la creació pot esdevenir memòria i motor de canvi. Amb aquesta programació, Canals Galeria d’Art reafirma la seva vocació històrica: preservar, difondre i projectar el llegat artístic i cultural de Sant Cugat cap al món.