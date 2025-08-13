Celebració de la festa de Sant Llorenç a la Mola

El Monestir del cim de la Mola va acollir el tradicional aplec i celebració de la festivitat de Sant Llorenç, esdeveniment organitzat un any més per la Comissió de la Parròquia de Sant Joan de Matadepera. En una jornada marcada per la intensa calor, l’acte va comptar amb una nombrosa participació, així com la presència d’associacions de la localitat matadeperenca i de les poblacions del voltant. La missa va ser presidida pel Bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, qui va ser rector de la parròquia de Matadepera entre els anys 2008 i 2017.\r\n\r\nEnguany, la imatge del Sant va ser portada per les dones durant la processó posterior a l’ofici. La celebració va finalitzar entonant els goigs del Sant i el Virolai, tot posant la mirada a la muntanya de Montserrat, i compartint coca i vi bo, gentilesa de l’organització. La festa de Sant Llorenç se celebra el dia en què, segons la tradició religiosa, el sant va viure el seu martiri, quan va ser posat en una graella i cremat viu.\r\n\r\n \r\n