Mor l'exalcalde de Sant Llorenç Savall, Ricard Torralba

L'exalcalde de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) Ricard Torralba va morir dimarts. Torralba va assumir l'alcaldia l'any 2005 per ERC i va ser alcalde durant 14 anys de la localitat vallesana, a més de president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental entre 2015 i 2019.\r\n\r\nEn un comunicat, el Consell Comarcal ha lamentat la mort, tot destacant la seva "tasca incalculable" per a la comarca. L'alcalde accidental de Sant Llorenç Savall, Sergi Jo, ha decretat tres dies de dol des de dimecres i fins divendres. Durant aquest temps, les banderes onejaran a mig pal als edificis municipals i s'han suspès les celebracions oficials.\r\n