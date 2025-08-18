El Pi d'en Xandri de Sant Cugat perd una de les branques

Aquest dilluns, la ciutat de Sant Cugat s'ha llevat amb el Pi d'en Xandri, un dels espais simbòlics de la vila, malmès. Una de les branques de l'arbre ha caigut. Es tracta d'un arbre de més de dos segles i mig de vida.
El tinent d'alcalde i alcalde accidental de Sant Cugat, Carles Brugarolas, s'ha desplaçat al parc rural de la Torre Negra, on hi ha el pi, per valorar la caiguda d'una de les branques de l'arbre. També hi han anat membres de la policia local, de Protecció Civil i tècnics de medi ambient, que han conclòs, en una primera anàlisi, que la caiguda de la branca podria haver estat deguda a les extremes temperatures, descartant, així, cap acte vandàlic.
Arbre monumental
El Pi d'en Xandri és un dels pins més vells de Catalunya i és tot un símbol ecològic, cultural i històric de Sant Cugat del Vallès. Es calcula que va néixer el 1774, fa més de 250 anys.
Mesura 23 metres, té un tronc de 3,2 metres de diàmetre i la peculiar forma de para-sol. El Pi d'en Xandri s'ha convertit en un símbol de la lluita per la preservació del patrimoni natural de Sant Cugat. El passat mes de març va ser declarat arbre monumental de Catalunya, amb la qual cosa se'n va blindar la protecció i reafirmar el valor històric, científic i patrimonial.
El Pi d'en Xandri s'ha convertit en un símbol de lluita per la conservació de l'entorn natural i ha sobreviscut a nevades, intents de destrucció i sequeres. Fins aquest dilluns, que una de les branques ha acabat cedint.
El va plantar Pau Serraboguñà per fer descansar la terra de les vinyes i delimitar el seu terreny. Quan tocava talar-lo per tornar-hi a plantar raïm, Serraboguñà va decidir mantenir l'arbre, que més endavant va denominar-se Xandri, el sobrenom del seu pare.
El Pi d'en Xandri ha patit atacs en el passat. El 1997 van voler tallar-lo amb una serra mecànica i també hi van calar foc. Des d'aleshores, ha estat apuntalat amb uns suports de fusta.