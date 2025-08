Activitats de lleure per a 41.500 infants

El Vallès Occidental s’ha consolidat aquest estiu com una de les comarques amb més implicació en les activitats de lleure educatiu a la demarcació de Barcelona. Segons les dades provisionals del Departament de Drets Socials i Inclusió, fins ara ja són 41.569 les persones que participen en casals, colònies, acampades i altres activitats d’estiu organitzades arreu de la comarca.

Aquest volum de participació situa el Vallès Occidental com la segona comarca amb més assistència de la província, només per darrere del Barcelonès (96.005 participants) i per davant del Baix Llobregat (37.458) i el Maresme (25.420).

A escala global, el conjunt de la demarcació de Barcelona ha registrat ja 4.021 activitats notificades per part d’entitats, associacions educatives, empreses i institucions. En total, 234.234 infants i joves s’han inscrit a aquestes propostes d’oci educatiu, acompanyats per 31.508 monitors i dirigents i 4.016 persones de suport.

La gran majoria d’aquestes activitats corresponen a casals de vacances (3.288), però també s’han organitzat 401 colònies, 216 acampades, 101 rutes i 15 camps de treball. Les entitats, associacions educatives juvenils, associacions de famílies, empreses i institucions organitzadores poden notificar les activitats a la Direcció General de Joventut fins set dies abans de l’inici, de manera que les xifres encara poden créixer les pròximes setmanes.