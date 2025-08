Du-Dux: nascuda d’un bar musical

DU-DUX

Duració: 1992-1994

Adreça: Carrer d’Almeria

Estils de música: Pop, rock, reggae

Fundador: Salva Durà

D’un bar musical pot germinar una discoteca. I és el que va passar amb Du-Dux, que va començar a l’antic carrer del Conde de Salvatierra, ara d’Ègara i, vuit mesos més tard, es va convertir en un fenomen ciutadà, si bé, molt efímer. Tot va ser una transformació que es va anar gestant en un viatge a Alemanya i els Països Baixos. Allà, el Salva Durà, va agafar idees per dissenyar un local amb capacitat per a 2.000 persones.

“El nom de Du-Dux ve perquè no ser dir la erra i, entre el meu cognom i quan va sortir la cançó del grup The Police “De Do Do Do, De Da Da Da”, a Vacarisses em van començar a dir Dudu”, recorda Durà. I, a Terrassa, va acabar sent Dudux. L’èxit del local va ser portentós i, durant els dos anys que va funcionar, va aplegar a multitud del jovent de la ciutat.

Algunes idees

D’unes estades a Alemanya i els Països Baixos van brollar algunes idees que es van plasmar en el local. “La barra pentagonal la vaig agafar d’un local de les pistes d’esquí de Múnic i el cotxe partit que hi havia a la paret d’un ‘coffee shop’ dels Països Baixos”, rememora el Salva. Un problema de registre del nom fet arterament, va obligar a canviar el nom per Du-Duà, però no es va conformar i judicialment va guanyar el cas.

El Du-Dux constava d’una part de dalt, que era bar musical, de dilluns de divendres, i en el qual se servien begudes, però també entrepans o crepes. S’hi podia jugar al futbolí. A baix, hi havia la discoteca, preparada també per a concerts. Van passar-hi grups com Els Pets o Big Mama i també es feien actuacions de gèneres musicals com el jazz, el blues o la salsa. La música al Du-Dux era molt variada i el Salva explica que, excepte màkina, que sí que es posava a les sessions de tarda, es podien escoltar cançons de pop espanyol, pop anglès, rock de totes les manifestacions acceptables, inclòs el català, i també d’altres estils com el reggae.

Amb aquest sector

Salva Durà, que continua vinculat amb aquest sector amb les empreses Du-Dux Llum i So i Du-Dux DJ Show, atribueix la caiguda de la seva discoteca a l’arribada al mateix polígon d’altres alternatives com el Tangaroa, el Pont Aeri i el Muérete de Gusto. “El local era per a 2.000 persones i si n’hi havia 1.200, semblava buit”, apunta.

L’any 1994 va tancar i, un any més tard, va iniciar un nou projecte amb un circuit de “pocket bikes” que també va tenir el seu moment a Vacarisses, per on van passar pilots reconeguts, com Dani Pedrosa. Una rulot convertida en cabina de discjòquei, La Rulot on Tour, és el seu darrer projecte. Amb això, el Du-Dux continua amb la seva vigència de sempre.