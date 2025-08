El Tabalet preveu ampliar un grup aquest curs

L’Escola Bressol Municipal El Tabalet podria incorporar un nou grup aquest mateix curs 2025-2026. La regidora d’Educació, Patricia Reche, ha confirmat que ja s’estan duent a terme treballs d’adequació a l’equipament per redistribuir i adaptar els espais i fer possible aquest increment de places. L’Ajuntament de Terrassa s’encarrega directament d’una part de les obres, però també hi ha actuacions pendents de licitació que executarà una empresa especialitzada.

Terrassa va sol·licitar un ajut dels fons Next Generation per ampliar la capacitat del centre amb 20 noves places, i la memòria del projecte es va aprovar al juny a la Junta de Govern, amb un pressupost de 45.000 euros. “És un procés en dues parts: una ja s’està fent i l’altra s’activarà quan s’adjudiqui l’obra”, matisa Reche.

“Aquesta ampliació és una molt bona notícia, perquè ens permet avançar en la línia d’oferir més places a l’etapa de 0 a 3 anys que, a diferència d’altres, no té matrícula viva, però sabem que és molt important no només per l’impacte educatiu en l’infant, sinó per la conciliació familiar”, afirma.

Segons la regidora, l’augment de places respon a una demanda real i creixent a la ciutat: “Aquest nou grup ens permetria donar resposta a famílies que ara mateix es troben en llista d’espera”.

La regidora destaca que, tot i que Terrassa disposa d’una xarxa d’escoles bressol “molt potent”, amb 11 municipals i 3 de la Generalitat, la demanda supera l’oferta. En la darrera preinscripció hi va haver 1.047 sol·licituds per a una oferta de 619 places. “Podem treure pit, però cal anar més enllà. Hem d’ampliar l’oferta tenint en compte el creixement de la ciutat i les dades de natalitat amb visió de futur”, conclou.

L’escenari desitjat seria tenir-ho resolt a l’inici del curs escolar o poc després, sempre que els terminis ho permetin. “Esperem que pugui ser ja aquest curs, encara que sigui amb el curs iniciat. Un cop fetes les adequacions, també haurem de parlar amb la Generalitat per acabar de definir els professionals necessaris”, apunta Reche.

Una planificació a mig termini

Patricia Reche assegura que l’Ajuntament treballa en una planificació a mitjà termini per detectar on cal ampliar places i crear nous equipaments. “El creixement de la ciutat ens obliga a anticipar-nos”, afirma. Reche també defensa el paper social d’aquestes escoles: “Les escoles bressol no només tenen una funció educativa, també són un espai d’acompanyament a les famílies en una etapa vital delicada, i això ho hem de continuar reforçant”, diu.

“Tenim clar que la demanda és superior a l’oferta, però estem compromesos a revertir aquesta situació amb més grups, més espais i més inversió en l’educació de la petita infància”, afegeix Reche.

Reche valora l’impuls de Niubó en ràtios

Patricia Reche ha valorat molt positivament les paraules de la consellera d’Educació, Esther Niubó, sobre la reducció de ràtios a escoles d’alta complexitat: “És una notícia meravellosa, perquè tenir grups més reduïts milloraria directament la qualitat educativa”, ha dit. Reche recorda que ja havien proposat reduir ràtios per evitar el tancament de línies: “Esperem que es tradueixi en fets. Si l’escola Agustí Bartra, que va patir la retallada d’una línia, se’n pot beneficiar, ho celebro i espero que el curs 2026-2027 recuperi les seves dues línies de sempre”.