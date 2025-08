Paradistes del Mercadal Martí l'Humà reclamen condicions i seguretat

Aquest octubre és quan s’han de renovar les llicències municipals del Mercadal Martí l'Humà i, des de l’Associació de Venedors es reconeix la voluntat de la gran majoria per a renovar-les, malgrat que “no tots podran, segurament”. Aquestes renovacions depenen d’estar al dia amb Hisenda, la Seguretat Social i les taxes municipals, entre d’altres.

Les renovacions arriben també en ple procés de renovació del Mercadal, amb l’Ajuntament plantejant canvis estructurals com ara la possibilitat d’obrir un segon mercat els dissabtes. Jaime Santiago, portaveu de l’Associació, afirma que hi ha venedors partidaris: “No volem tirar-nos pedres sobre la nostra teulada. Si es fa un nou mercat, hauria de ser un dissabte, per no fer mal al de dimecres”. D’altres paradistes com Begoña Jiménez, no les tenen totes: “El dissabte ja hi ha molts mercats, llavors la gent es repartiria més i hauria de triar entre més mercats”.

Tot això, també en un context de reclamacions eternes dels paradistes, per a unes millors condicions del Mercadal, on destaca per sobre de totes la del terreny: “Portem set anys reclamant que s’asfalti una part del mercat. No volem jardins, només un terra segur. Cada setmana passen milers de persones i alguns cauen”, denúncia Santiago. Una situació que comparteix Jaume Ferrer, que té la seva parada a la zona afectada: “Ens van dir que ho asfaltarien, i aquí seguim. Quan plou hi ha fang, i amb la calor, pols. És insalubre. Hi ha esglaons perillosos que ja hem denunciat”. I tot això amb el conflicte afegit que també tots els paradistes paguen en funció dels metres de la seva parada, però les mateixes quotes sigui en asfalt o en terra. També demanen serveis bàsics que consideren imprescindibles: “Per la quantitat de gent que ve, ens pertocaria una ambulància estàtica. A l’estiu hi ha molts cops de calor, i en mercats més petits ja en tenen”, diu Santiago.