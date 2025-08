A l’ala dreta del Mercat de la Independència s’hi troba la carnisseria Josep Solà, d’aquelles de tota la vida regentada, amb una persona de tota la vida.

Acostumes a treballar durant l’estiu?

Sí, cada estiu. Per convivència amb la família, i perquè es treballa molt bé a l’estiu. S’està tranquil, no sona tant el telèfon, no tens tantes interrupcions a la feina… I a més, coneixes públic nou, perquè dels meus clients, en quedaran un 20%, la resta són de vacances. I així ens proven.

Com treballes a la parada? T’acompanya algú?

Estic jo sol. Havíem sigut tres, però ara ja no. Quan faig vacances, tanco directament. Però vaja, tanco 10 dies, 15 màxim.

Aquest any has tancat ja?

Tancaré només una setmana, i ho faré al febrer. Així aprofito per anar a veure la meva filla, que viu fora.

Com és el dia a dia del mercat a l’estiu?

És bastant pobre… Hi ha moltes parades que tanquen. El que passa és que sempre vigilem que almenys n’hi hagi una de cada tipus per a servir al client. Sempre hi ha alguna cosa, sigui fruita, verdura, carn o peix. Així ens podem organitzar tots plegats.

Quines diries que són les dificultats de treballar al Mercat durant l’estiu?

La calor. Aquí no hi ha aire. S’estan fent obres i hem millorat molt amb tot el tema del sostre. S’ha millorat molt. També amb les finestres, que ara es poden obrir, en comptes d’abatre. Però encara estem en procés de millora.

Has d’adequar algun procés perquè la carn no pateixi els efectes de la calor?

Sí, es va més amb compte, es fabrica menys. Fabriquem menys quantitat, fins que s’acaba, i hi tornem. A l’hivern puc tenir una previsió de dos o tres dies, mentre que a l’estiu és una feina diària, perquè així ens és més fresc i tot aguanta més. Pensa que aquí a fora estem entre 35 i 40 graus, i aquí a la nevera són 2 o 3 graus. Només el canvi de nevera a fora, estem parlant de 30 graus de diferència.

Normalment, acabes venent tot el que treus?

No, però bé, si no venc al mateix dia, s’acaba al següent segur. Parlo d’elaborats. La vedella no es fa malbé, però mirem de tenir-la ben tapadeta, que no recremi, ja que les neveres també van més fortes.

Consideres que hi ha canvis d’hàbits de compra a l’estiu?

Sí, molt. Per exemple, el meu producte amb la carn. No hi ha brou. Posar-se a fer fricandó dues o tres hores a la cuina amb el xup-xup, tampoc. Són menjars més ràpids: planxes, fins i tot barbacoa...

Què és el que més valores de la teva feina?

Que la gent confiï en mi. De fet, jo ho he aconseguit. La gent que no em coneix, lògicament, desconfia de la carn picada que tinc feta. Però intento que se la quedin perquè vegin que no els enganyo. És molt bona, i és la mateixa. Tinc molta sort perquè molta gent hi confia. Fa 30 anys que soc darrere del taulell. I, de tota la vida, amb la família, també hi he estat. Fa una cinquantena d’anys que ho veig. No m’és complicat aconseguir-ho.