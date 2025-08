L’Escola Catalana del Tapís reviu a Sant Cugat

La Canals Galeria d’Art de Sant Cugat del Vallès reivindica el caràcter pioner de l’Escola Catalana del Tapís, que va suposar un pol d’atracció artístic de la ciutat a mitjans del segle passat. Sota el nom “Sant Cugat, l’art d’un poble”, la petita sala d’exposicions reuneix dos dels tapissos elaborats amb la tècnica genuïna, així com originals sobre tela o paper que posteriorment es van traslladar al tèxtil.

La mostra també recull el testimoni i algunes imatges del primer aprenent de l’escola, Josep Aymerich, un dels protagonistes de l’exposició, i de qui encara avui penja una de les obres més icòniques al Monestir de Montserrat. També va ser alcalde de Sant Cugat entre el 1987 i el 1999, i ell mateix recorda la dedicació anònima dels artesans darrere dels tapissos: “Veiem un tapís i el relacionem amb el nom de l’artista, però darrere hi ha una feina anònima i pacient”.

L’exposició és una retrospectiva i una reivindicació d’una expressió artística internacional amb segell local.

L’Escola va ser impulsada per Miquel Samaranch, empresari tèxtil, que va convertir la Casa Aymat en un centre creatiu on van col·laborar artistes de renom com Picasso, Miró i Subirachs. A més, es va donar veu a artistes catalans emergents, creant un moviment artístic amb càrrega ideològica i cultural en plena dictadura franquista.

L’exposició, que es podrà veure fins a finals d’agost, posa en valor l’essència cultural i artística de Sant Cugat i la importància de preservar aquest llegat únic, amb projectes com el futur Centre Grau-Garriga, que continuarà promovent el tapís contemporani a la ciutat.