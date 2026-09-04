Aliança Catalana aterra al Vallès entre crits de "fora feixistes"

Aliança Catalana ha escenificat aquest divendres el seu desplegament al Vallès Occidental amb la inauguració de la seva nova seu a Sant Quirze. L’estrena ha estat marcada per la tensió generada per la presència de més d’un centenar de manifestants antifeixistes, que han expressat el seu rebuig a la formació d’extrema dreta.
Un grup integrat per membres de moviments d’esquerres, entre els quals Arran, s’ha concentrat a pocs metres del local i ha protagonitzat una forta cridòria, especialment durant l’arribada de la presidenta del partit a Catalunya, Sílvia Orriols. L’ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra, format per una quarantena d’agents i vuit furgons, ha evitat una confrontació directa entre manifestants i simpatitzants, enmig de proclames com "Fora feixistes dels nostres barris".
A les portes de la nova seu, uns 200 simpatitzants i afiliats del partit compartien impressions amb membres de l’organització. Entre els assistents hi havia la candidata a Sabadell, Joana Berri, el candidat a Terrassa, Agustí Devant, el vicepresident del Comitè del Vallès Occidental, Francesc Castany, i representants d’altres municipis de la comarca, com Lluís Monge. Tots han acompanyat amb aplaudiments l’arribada d’Orriols, rebuda entre crits de "presidenta".
L’acte també ha servit per anunciar Lluís Areny com a candidat d’Aliança Catalana a Sant Quirze en les pròximes eleccions municipals. La diputada de la formació al Parlament Rosa Maria Sobirana també ha expressat el seu suport al desplegament del partit al Vallès.
En els seus discursos, els diferents dirigents han coincidit a situar el Vallès Occidental com un territori clau per al creixement de la formació a Catalunya. Han reivindicat "l’orgull" d’encetar el projecte amb un espai propi des d’on reunir-se i escoltar els veïns. "Tindrem les portes obertes a tots els vallesans. Per salvar Catalunya", ha afirmat Areny.
En la mateixa línia, Berri ha assegurat que treballaran per construir "l’alternativa al Vallès i, quan toqui, al país". El secretari d’organització, Oriol Gès, ho ha resumit amb la frase "Hem de tenyir Catalunya de blau".
Per la seva banda, Orriols ha celebrat poder donar continuïtat al projecte iniciat a Sant Quirze amb una línia política que, segons ha defensat, "defuig de la correcció política actual". La líder d’Aliança Catalana ha tornat a carregar contra la immigració i ha assegurat que la formació treballa per "recuperar els carrers, convertits en un pou de degradació". "Cada cop som més, el projecte s’estén arreu de la nació com la pólvora", ha conclòs.