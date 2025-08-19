La cultura popular i tradicional catalana protagonitzaran els Tocs de Sant Roc

Rubí celebrarà una nova edició dels Tocs de Sant Roc del 19 al 21 de setembre. La programació dissenyada per l’Ajuntament i la Taula de Cultura Popular i Tradicional inclou una gran diversitat d’activitats protagonitzades per les entitats locals i altres propostes lúdiques, com ara concerts, visites guiades, un mercat d’artesania i productes de proximitat, o la setena Fira del Vermut.
Els Tocs de Sant Roc volen posar en primer pla la cultura popular i tradicional a través d’activitats tan obertes i participatives com sigui possible. Per aconseguir-ho, a banda de les propostes ja habituals, cada any s’hi sumen noves opcions, com és el cas de la visita teatralitzada Historiadors despistats passegen pel centre de Rubí, que permetrà conèixer diferents punts d’interès del patrimoni local; el primer Concurs de Sardanes Revesses, que impulsa l’Escola de Sardanes Flor de Neu al Casal Popular; o el primer Tacatocs, una trobada de batucades liderada pels Tronats del Tabal.
“La programació dels Tocs de Sant Roc ha anat adquirint molta personalitat i, progressivament, el públic hi va responent, sent partícip de la riquíssima cultura popular i tradicional catalana que tenim a Rubí”, ha destacat l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez.