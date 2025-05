Castellbisbal serà una de les seus del Festival Ritmiks

Castellbisbal és una de les 40 poblacions catalanes que enguany acollirà el Festival de Joves Músics Europeus Ritmiks, que aquest 2025 arriba a la seva 15a edició. L’escenari escollit per a les actuacions del festival és l’auditori d’Els Costals i la Plaça de l’Església, on el pròxim 30 de maig actuaran més de 150 joves músics arribats de Suïssa, Donosti, Talavera de la Reina i Valldoreix.

Els concerts començaran a les 17.00 hores a l’auditori d’Els Costals. Pujaran a l’escenari l’agrupació de la Jugendmusik Frauenfeld (Suïssa), la Filarmònica Salvador Ruiz de Luna (Talavera de la Reina), la banda clàssica de Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskola (Donosti) i l’orquestra de l’Escola de Música de Valldoreix. També ho faran els grups de dansa de l’escola Eugenio Rubalcaba (Talavera de la Reina) i de dansa clàssica de Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskola (Donosti).

Les actuacions es traslladaran a partir de les 19.30 hores a la Plaça de l’Església, on intervindran la banda de vent de l’Escola de Música de Valldoreix i els conjunts instrumentals de l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch. El punt final de la jornada arribarà a les 20.30 hores amb l’actuació del grup Set de Rumba.

L'alcaldessa de Castellbisbal, Maria Dolors Conde Domínguez, destaca la rellevància que suposa per a Castellbisbal acollir un esdeveniment d’aquesta magnitud: “És una oportunitat molt valuosa per al nostre municipi rebre la visita de formacions orquestrals tan nombroses i grups de dansa d’aquest nivell”. En la mateixa línia, la regidora d’Educació, Silvia Fernández Lorca, reconeix que “sovint no tenim ocasió de gaudir d’espectacles com aquests de tan a prop, i festivals com el Ritmiks apropen la cultura europea als nostres carrers i escenaris locals”.

Més de 4.000 joves

En aquesta 15a edició del Festival Ritmiks participen més de 4.000 joves, de 200 agrupacions musicals, orquestres i grups de dansa d’escoles de 18 països europeus. Durant tres dies, del 29 de maig a l’1 de juny, tindran llocs 300 concerts en més de 50 escenaris distribuïts en 40 poblacions catalanes.