Denuncien el tancament d’FP de l’institut CAR

L’Assemblea de Treballadors de l’institut CAR, integrat en el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, ha denunciat públicament que el Departament d’Educació té intenció de tancar tota l’oferta de formació professional (FP) i estudis tècnics esportius per al curs 2026-2027.

La decisió s’hauria comunicat verbalment i, segons els docents, tindria el vistiplau de la direcció del CAR, a qui acusen d’aplicar una “lògica classista i segregadora”, concebent un institut on l’únic alumnat sigui esportista d’alt rendiment -els estudis d’ESO i Batxillerat són exclusius per a esportistes, mentre que l’FP estava oberta a tota la població.

La direcció del CAR, per la seva banda, ha declinat fer valoracions sobre la qüestió, ja que asseguren que no han participat de la decisió del Departament d’Educació. De fet, l’única informació que els ha arribat és la que prové de la direcció de l’institut CAR i que apunta en la mateixa direcció: el curs 2025-2026 seria l’últim.

Segons els docents, s’estaria cometent un “atac directe” al dret dels joves de rebre una educació pública i de qualitat en l’àmbit esportiu a Catalunya. En aquest sentit, el professorat ha assegurat que l’institut CAR és un centre “d’excel·lència” únic en activitats físiques i esportives.

Per al curs 2025-2026, les preinscripcions han més que doblat les places ofertades i l’Assemblea de Treballadors ha defensat que no hi ha “cap informe pedagògic ni raó justificada” que avali un tancament “sobtat i unilateral” com el que es denuncia. A més, han acusat el Departament “d’opacitat” en aquesta qüestió.

El delegat sindical de CGT a la Junta de Personal dels Serveis Territorials del Departament d'Educació al Vallès Occidental, Dani Sánchez, ha assessorat els treballadors en aquest assumpte i ha lamentat el "desmantellament" de l'educació pública que suposa el cas del CAR de Sant Cugat.

A més de l’afectació als estudiants externs, el tancament també afectaria esportistes d’alt rendiment que compaginen la carrera esportiva amb estudis de Formació Professional. “Que expliquin com garantiran la carrera dual d’aquest alumnat”, ha exclamat Sánchez.

Actualment, a l’institut CAR hi ha matriculats un total de 398 alumnes, distribuïts en 28 grups de formació professional i estudis tècnics esportius, i hi treballen 30 docents.

La resposta d’Educació

Hores després de la denúncia pública del professorat, el Departament d’Educació ha explicat que el trasllat dels grups de formació professional i d’estudist tècnics esportius de l’institut CAR no arribarà abans del curs 2026-2027.

Segons el Departament, la decisió ve motivada per la petició del mateix CAR de disposar de més espais per “créixer en places d’ESO i batxillerat” i així poder atendre a més “esportistes becats”. Per això, detallen que “cal diposar dels espais que l’institut destina a l’FP”.