Desmantellen a Terrassa una branca d’una xarxa internacional dedicada al tràfic de cocaïna

Una operació conjunta de la Guàrdia Civil, Vigilància Duanera de l’Agència Tributària i les autoritats duaneres franceses ha permès desarticular una organització criminal dedicada a l’extracció de cocaïna al port de Barcelona. L’operatiu, batejat com a Leurre, ha tingut un dels seus punts clau al polígon industrial de Can Parellada, a Terrassa, on es va detectar i intervenir part del carregament de droga, que havia estat introduït de forma fraudulenta dins d’un contenidor marítim.

Els fets es remunten a finals de juny, quan agents duaners francesos van interceptar al port de Fos-sur-Mer, prop de Marsella, un contenidor procedent de Xile amb escala prèvia a l’Equador. Dins d’aquest, ocults entre bobines de cartó, es van descobrir 138,5 kg de cocaïna emmagatzemats mitjançant el mètode conegut com a rip-off, que consisteix a ocultar la droga en contenidors de càrrega legal sense que el remitent ni el destinatari legítims en tinguin coneixement.

Amb autorització judicial, es va activar un lliurament controlat del contenidor fins al port de Barcelona, on, a partir del 14 de juliol, va ser objecte d’una vigilància discreta. La matinada del 17 de juliol, els investigadors van detectar com diversos individus accedien al contenidor per retirar-hi el material suposadament estupefaent i transferir-lo a un altre contenidor.

La càrrega va ser posteriorment transportada fins a una nau del polígon Can Parellada, a Terrassa. Tal com va avançar el Diari de Terrassa, allà, agents de la Guàrdia Civil i de Vigilància Duanera van establir un dispositiu de vigilància i van detenir dues persones quan sortien de les instal·lacions. Durant l’escorcoll, es van intervenir tres vehicles i material vinculat a cultius de marihuana a l’interior, com sistemes de ventilació, il·luminació i diversos recipients.

Les detencions van derivar en nous escorcolls a domicilis de Sant Feliu de Llobregat, Corbera de Llobregat i Vacarisses, on es va localitzar documentació que va portar a una altra nau, situada a Rubí, també relacionada amb el cultiu de marihuana. En aquest espai, un gos detector va assenyalar restes de substàncies estupefaents.

A la investigació també s’hi va sumar la detenció d’un estibador i d’un transportista, arrestats els dies 24 i 26 de juliol respectivament, per la seva presumpta implicació en la manipulació i el transport dels contenidors al port de Barcelona. En el domicili de l’estibador, els agents van intervenir diverses armes, entre elles una escopeta de caça, un rifle, una pistola de tir esportiu i una arma elèctrica, així com un vehicle.

L’operació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb la infraestructura logística o financera de l’organització criminal. El cas es troba sota instrucció del Jutjat d’Instrucció número 28 de Barcelona.