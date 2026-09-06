El curs escolar s'iniciarà al Vallès amb més de 167.000 alumnes inscrits

El 8 de setembre, 167.061 alumnes del Vallès Occidental tornaran a les aules per començar un nou curs escolar. Segons les dades distribuïdes pel Consell Comarcal i proporcionades pels Serveis Territorials d'Educació a la comarca, aquesta xifra suposa una davallada del 3,7% respecte a les matriculacions del curs passat.
Si es posa el focus en les matriculacions d'infants i joves, aquests ocupen 109.277 places, cosa que suposa gairebé un 65,5% del total. Els alumnes d'educació secundària obligatòria (ESO) són el grup més nombrós, amb 42.338 inscrits, pràcticament el 40% de les matrícules. Els infants de l'educació primària i de l'educació infantil completen el podi, amb 21.734 (19,89%) i 21.118 (19,33%) inscripcions respectivament. Els joves que cursen batxillerat superen les 10.000 matriculacions i els de cicles formatius gairebé arriben als 14.000. En el cas del professorat, la plantilla arriba als 9.892 professionals als centres públics.
Reforç a les condicions a l'aula
Al comunicat també s'enumeren diverses actuacions que el Departament d'Educació de la Generalitat efectuarà a les aules del Vallès Occidental amb la voluntat de millorar les condicions d'alumnes i professorat a l'aula. Segons s'indica, hi haurà 4 aules intensives d'acollida a la comarca, cadascuna amb dues dotacions de professionals i amb una ràtio màxima de 18 alumnes. Aquestes se situaran a Terrassa, Rubí, Sabadell i Montcada i Reixac. El nombre definitiu, però, pot incrementar-se "en funció de les dades reals d'alumnat nouvingut al setembre", indiquen des dels serveis territorials.
Hi haurà 16 noves places destinades a l'alumnat amb necessitats de suport especials als centres especialitzats vallesans. A més, s'obriran tres centres bilingües de llengua de signes catalana de Suports Intensius a l'Audició i Llenguatge (SIAL) a Catalunya, un d'ells a Rubí. També, apunten al comunicat, "es comptarà amb 11 centres de Suport Intensiu per a l'Escolarització Inclusiva (SIEI) en cinc municipis, vuit centres SIEI Plus en vuit municipis i una nova Aula Intensiva de Suport (AIS)", tot això per reforçar l'escola inclusiva a la comarca.
Pel que fa al cos de docents, el Departament ha establert el programa Benestar, el qual proporcionarà al professorat eines de gestió a l'aula a través d'un equip de psicòlegs i "altres figures" per tal de prevenir el seu "desgast emocional". També s'elaborarà un protocol de desconnexió digital dels professionals educatius fora de l'horari laboral i es farà un desplegament de sanitaris que atendran les necessitats de 101 alumnes amb malalties cròniques de 43 centres vallesans durant les hores lectives.
Així mateix, hi haurà un pla per afrontar la millora de les instal·lacions educatives de la comarca. En concret s'ha fet menció de l'obertura de la nova escola les Filadores de Sentmenat i a les ampliacions de l'IE Catalunya de Sant Cugat del Vallès, de l'IE El Martinet de Ripollet i l'IE Sant Esteve de Castellar del Vallès, a més de 14 actuacions de millora més a altres centres vallesans i la previsió d'obres a una dotzena més. Pel que fa a la climatització de les aules, els Serveis Territorials especifiquen que ja s'han instal·lat ventiladors de paret o sostre a 28 centres de la comarca i que 16 més ja estan en procés. A més, s'han distribuït 620 ventiladors de peu a 21 centres més i es preveu iniciar projectes d'aerotèrmica general a 6 escoles i instituts durant el curs 2026/2027 i sis més el 2027/2028.