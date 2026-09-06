Saps on és... el salvador d’unes esglésies il·lustres?

L’art, de vegades, també escenifica art o, si més no, a algun personatge que ha tingut molt a veure amb aquesta disciplina més espiritual que no pas física. De recordatoris a personats que han deixat el seu segell a la ciutat, per diversos motius, n’anem força servits i es van trobant per tot arreu de la ciutat plaques que homenatgen a un prohom destacat que, sovint, coincideix al carrer que també porta el seu nom.
Al carrer dedicat al gravador i dibuixant Josep Rigol i Fornaguera (Terrassa 1897-1986), es pot contemplar una d’aquestes plaques que, sovint, porten el relleu del protagonista, com passa en aquesta oportunitat. S’explica a la pàgina web oficial de l’Ajuntament d’aquesta localitat que Rigol “consagrà la seva vida a la pedagogia artística i a les col·leccions museístiques” i també ressalta una actuació seva, molt encomiable, per salvar patrimoni.
“El juliol de 1936, fent una arenga, va aconseguir que no cremessin les esglésies de Sant Pere”, es relata. A més, s’apunta que “va ser promotor del Museu de Terrassa en el castell de Vallparadís, president d’Amics de les Arts i director de l’Escola d’Arts i Oficis”.
Un relleu
A la placa que hi ha al carrer que porta el seu nom, en el barri de l’Antic Poble de Sant Pere, es veu un relleu del bust de l’artista i, a la seva part dreta, es pot llegir aquesta inscripció: “Carrer Josep Rigol i Fornaguera. Terrassa 1879-1986. Mestre d’artistes de Belles Arts. Valedor de les Esglésies de Sant Pere”. L’encarregat de donar-li forma va ser l’artista Josep Casamada. La placa, situada al seu carrer, que abans del canvi de nom, es deia anomenat Tras Iglesia, va ser costejada gràcies a una subscripció popular en agraïment a la seva valenta actuació.