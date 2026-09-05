Les famílies de l'IE Feixes de Terrassa protesten contra l'horari partit i anuncien boicots a les classes de les tardes

El curs escolar ja té la seva primera polèmica a Terrassa tot i no haver començat encara. Un comunicat del col·lectiu de famílies de l'ESO de l'Institut Escola (IE) Feixes, al qual ha tingut accés el Diari de Terrassa, anuncia que s'ha iniciat una campanya de mobilitzacions i protestes "davant la implantació unilateral" de la jornada partida a la secundària per part del Departament d'Educació. Aquesta mesura, que respon exclusivament a l'aplicació del model normatiu dels instituts escola, s'ha imposat deixant la comunitat educativa en una situació de greu indefensió organitzativa", han afirmat.
El col·lectiu afegeix que la implantació ha tingut poca transparència, ja que, tot i tenir una resolució prèvia al juliol del 2025, la informació que ha anat arribant "a comptagotes" a final d'aquest darrer curs, "un cop tancats tots els períodes ordinaris de matriculació i ajuts". De fet, no va ser fins al 29 de juny d'aquest mateix any quan les famílies van rebre l'horari marc definitiu, han destacat, "quan ja no hi havia marge de reacció per a les llars".
Una solució a aquest embolic que s'ha proposat ha estat el de dur a terme les classes de la tarda de manera telemàtica, com a la pandèmia, però la direcció del centre ha comunicat a les famílies que "no disposen de l'autorització ni de les infraestructures per permetre que es facin les classes de la tarda 'online'"
Obliga a anar al menjador
El nou horari aplicat per Educació als IE proposa que els alumnes d'ESO tinguin hores lectives de 8 hores a 13:30 hores i de 15 hores a 16 hores els tres primers dies de la setmana, és a dir, dilluns, dimarts i dimecres. La pausa entre l'horari de matins i l'última hora de classe, a la tarda, "fragmenta la jornada escolar i obliga l'alumnat a fer un total de quatre viatges diaris", han indicat des del col·lectiu, cosa que suposa un repte logístic a famílies i alumnes, però especialment per aquells que viuen lluny del centre escolar i depenen de l'autobús per arribar-hi. "Amb un descans de només hora i mitja, és materialment impossible anar a casa i tornar a temps per a la classe de la tarda", han assegurat les famílies.
Per solucionar això, han apuntat, els nous horaris obliguen "de facto" a fer ús del servei privat de menjadors del centre, el qual té unes quotes "que moltes famílies consideren inassumibles per a les seves economies i que afecta especialment aquelles que s'han vist excloses del termini de beques ordinàries a causa del retard en la comunicació". De fet, "això fa que els adolescents que no poden costejar el menjador privat o tornar a casa es vegin obligats a dinar un àpat fred al carrer o en espais no habilitats", han denunciat, cosa que les famílies consideren "impròpia per a menors d'edat i una forma d'alimentació gens saludable".
A més, han sostingut que aquest horari obligarà també als joves a estar fora de casa vuit hores al dia i que a l'única classe que tindran a la tarda "estaran més cansats i tindran més dificultats per assimilar i atendre correctament els estudis". Aquest fet, al llarg del curs, "provocarà un esgotament excessiu, retardarà l'arribada a casa i reduirà el temps disponible per fer els deures, acabar o millorar les feines, farà inviable compatibilitzar la jornada amb les activitats extraescolars o esportives i crearà un desordre alimentari poc saludable", han predit des del col·lectiu.
Vagues i accions
"El col·lectiu adverteix que, si la Generalitat no recula per retornar a l'horari continuat o, com a mínim, no aprova de forma excepcional vies de flexibilització factibles, les famílies s'organitzaran per convocar una vaga massiva i un boicot total de tardes, deixant les aules buides en la franja de 15 hores a 16 hores com a mesura de força", han comunicat les famílies signants d'una petició ciutadana, precisament, per reclamar aquest canvi i que ja compta amb 116 signatures.
Les famílies han dit que a finals de juliol d'enguany ja va presentar un escrit formal de queixa a Educació exposant el "rebuig frontal" a la mesura, però que el Departament es va limitar a reafirmar la decisió i a comunicar que ja treballen amb l'Ajuntament i el centre "per avaluar la manca d'espais i menjadors adequats". També han posat queixes a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, però, afirmen les famílies, "encara no han investigat els fets de manera efectiva" i que "no han rebut cap informació sobre una eventual resolució correctora".