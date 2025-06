El metge que va sedar Brian Ríos anirà a judici

El jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Rubí ha tancat la instrucció per la mort sota custòdia policial d’un detingut pels Mossos d’Esquadra el 2022. El jutjat arxiva el cas contra tres mossos investigats i deixa a punt de judici el metge que el va medicar just abans que el jove Brian Ríos entrés al calabós. La jutgessa hi veu una possible imprudència professional, ja que el metge li va subministrar sedants i va deixar que l’introduïssin a la cel·la inconscient.

Els fets van tenir lloc el 21 d’agost de 2022. Segons recull l’auto de la jutgessa encarregada del cas, Ríos, després de ser detingut a la via pública en estat d’embriaguesa i amb una actitud molt agressiva, va ser traslladat al CUAP de Rubí on el metge que el va atendre li va subministrar 0,10 mg de Midazolam i 0,25 mg de Sinogan, dos fàrmacs depressors del sistema nerviós central.

Poc després va ser donat d’alta i traslladat inconscient, com consta a les imatges de les càmeres de seguretat, als calabossos dels Mossos d’Esquadra, on va morir hores després.

Tot i que l’autòpsia no va concretar una causa “determinant” de la mort, els forenses la van descriure com una “mort sobtada en un context d’ingesta abusiva d’alcohol”. En la seva declaració davant el jutge, els forenses van ratificar que totes les proves que se li van practicar no van precisar la causa de la mort i que la taxa d’alcohol que presentava no era prou elevada per provocar-la. Tampoc se li va detectar presència de drogues, “només traces de medicació”.

Els forenses també van deixar clar que el cos de Ríos no presentava ferides, hematomes o fractures “ni cap altre indici similar que apuntés a un excés de contenció per part dels agents responsables de la detenció o de la seva custòdia”. Raó per la qual la jutgessa va decidir arxivar la causa contra els tres agents dels Mossos d’Esquadra investigats.

D’acord amb tot això, la jutgessa citarà a declarar com a investigat el doctor “en trobar indicis de la comissió d’un delicte d’homicidi per imprudència greu”, delicte que segons el Codi Penal pot comportar penes d’entre un i quatre anys de presó, a més d’inhabilitació de l’exercici professional per un període de tres anys a sis.