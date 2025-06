Faran el Carnestoltes a Viladecavalls una setmana després de la data oficial

Fa unes setmanes, l’Ajuntament de Viladecavalls va proposar iniciar un procés participatiu per millorar la festa de Carnestoltes. L’enquesta, que ha estat oberta del 19 de maig a l’1 de juny, ha servit, entre d’altres, per votar quan serà la festa. La pregunta ja té guanyador: el 55,8% dels votants han optat per celebrar el Carnestoltes una setmana després de la data oficial, com s’ha fet els darrers anys. En canvi, un 44,2% prefereixen celebrar-ho en la data que marca el calendari, que cada any varia.

El procés s’ha tancat amb uns resultats igualats pel que fa a la data, però amb una clara preferència en altres qüestions. L’enquesta també ha preguntat pels tiquets del sopar: un 92,9% creu que han d’anar assignats a una taula i un seient concret i un 7,1% creuen que no. A més, un 71,2% dels votants prefereix que els membres de les comparses participants en la rua tinguin prioritat a l’hora de comprar els tiquets, mentre que el 28,3% creu que la venda de tiquets s’ha d’obrir el mateix dia i hora per tothom.

Sobre el perfil dels votants, gairebé la meitat tenen entre 31 i 50 anys, un 37% tenen més de 51 anys, i només un 14% són menors de 30 anys. Una mica més de la meitat (53,9%) forma part d’alguna comparsa. En total, han participat en l’enquesta 113 persones.