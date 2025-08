Les rebaixes afluixen amb el pas de l’estiu tot i el bon inici

Les rebaixes d’estiu a Terrassa van començar amb bon ritme, però l’ambient comercial s’ha anat refredant a mesura que ha avançat la temporada. Els primers dies molts establiments van registrar una bona afluència de compradors i un augment notable de vendes. Tanmateix, passades les primeres setmanes, l’activitat s’ha moderat.

“L’inici va ser molt bo. La gent tenia ganes de comprar i aprofitar les ofertes”, explica la Dolphina, de la botiga de roba In bloom. “Però ara amb l’agost avançat, molta gent marxa de vacances o ja ha fet les compres que volia, i es nota una baixada”. El patró es repeteix en diversos comerços. “És el que passa cada any: la primera empenta és forta, però després baixa. Ara només venen els que busquen oportunitats molt específiques”, diu la Dolors, dependenta en una botiga de roba de mudar del carrer de la Font Vella.

A Penny Ell, Bàsic Concept i La Sastreria afirmen que ha estat un estiu potser massa tranquil. La responsable, Núria Penina, detalla que “altres estius havíem hagut de tancar la porta de la gent que hi havia, i això no ha passat. La primera setmana potser sí que van venir més clientes que esperaven les rebaixes, però ara a l’estiu la gent viatja més i no ve tant”. El costat positiu? “Hem arribat a les segones rebaixes amb estoc i talles”, cosa que afavorirà la clientela de l’agost.

Confiança en una revifada

Des de Colonial, Natàlia Beltran reconeix que no es poden queixar, tot i que l’inici va ser més animat. “A la gent sempre li agrada quan baixem els preus, i a nosaltres també”, comenta. Però la majoria dels consultats esperen un repunt a final d’agost, amb l’arribada dels qui tornen de vacances i de la tornada a les escoles.

A pocs dies d’entrar a la primera quinzena d’agost, molts establiments ja ofereixen descomptes del 30%, 50% i fins al 70% en productes de temporada, incloent-hi articles de roba per a la llar, com a Montse Interiors. Des d’allà, Merche García expressa que aquest any no ha anat “ni molt bé ni el contrari. L’inici va ser més fort. També és veritat que amb la calor les tardes són fluixes i la gent entra més cap al final del dia. Si entren normalment, compren”, afegeix.

Segons els comerciants, els productes més venuts fins ara són el tèxtil d’estiu (samarretes, vestits, pantalons curts) i el calçat còmode. Tot i això, alguns clients, com comenta Sílvia Borges de la botiga de bosses i sabates Biba, ja comencen a fixar-se en les col·leccions de tardor que han arribat a les botigues.

Malgrat la frenada que hi ha hagut a mesura que ha avançat l’estiu, per alguns el juliol ha anat força bé, com afirmen Cecília, de Bosanova, i Francesc Ginés, de la botiga Oh Mai Gat del carrer de Sant Pere. Això sí, Ginés rebla: “Els descomptes han tibat, però és un any difícil per a la roba”.

Des de l’eix comercial del centre, botiguers com la Carla, que gestiona una botiga multimarca, coincideix a assenyalar que una de les dificultats és la competència amb productes de baixa qualitat i els preus molt reduïts de les grans cadenes. Creu que “molts clients prioritzen comprar una samarreta de 10 euros, tot i que duri menys, en lloc d’apostar per peces de més qualitat”. Per això, remarca que la clientela que valora el seu tipus de gènere acostuma a ser fidel i compra tot l’any, no només a les rebaixes.

N’hi ha com la Mia Verdaguer de la botiga de roba interior Mia que explica que ells no se centren gaire en les rebaixes. “Tenim descomptes en els productes, però la nostra clientela és la de sempre i ens centrem en ella”, apunta.

Els clients buscaven aquest dimarts les últimes gangues, malgrat que l’afluència era irregular. La Laia, mare de família, explicava que buscava “roba d’oferta per als nens abans d’anar de vacances”.