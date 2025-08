“A l’agost puc dedicar més temps als pacients”

Quan tot tanca, els serveis imprescindibles romanen oberts. Un d’ells és la salut, i l’Anna hi és en primera línia.

Com vius el fet de treballar durant l’agost?

Des que vaig començar a l’empresa, m’ha tocat treballar sempre a l’agost. I ja, quan he tingut opció de triar, tampoc m’ha importat treballar-hi. Ara mateix no tinc fills, però sí que tinc parella, que fa vacances a l’agost. Però bé, podem fer canvis amb companys per muntar-nos quatre dies que ens vagin bé.

El ritme varia durant l’estiu, a l’hospital?

Hi ha menys activitat. Jo estic en una planta quirúrgica i l’activitat de quiròfan d’ara no és la mateixa. Se segueix operant, però menys. Hi ha metges de vacances, però també pacients. De vegades, cirurgies que no són urgents, com una hèrnia, s’anul·len per gaudir de les vacances i es reprogramen al setembre. L’agost és més tranquil, es pot treballar millor i es pot dedicar més temps al pacient perquè les hores són més adequades.

Com afecta la calor, tan als pacients com als professionals?

Realment, com que tenim aire central i les habitacions tenen aire i s’ho poden anar modificant, fa més calor quan surts de treballar que dins de l’hospital.

Com és un dia qualsevol de feina a l’agost?

Entro a les 7.30 hores. Els companys de nit ens expliquen com han passat la nit els pacients. Ens dediquem una estoneta a mirar totes les anotacions que han fet els metges, proves que hi poden haver pel mateix dia, si hi ha hagut un problema quirúrgic... Generalment, abans de preparar tota la medicació per repartir-la, fem un cafè. Sí que és cert que saps quan surts però no quan entres a esmorzar, i aquest primer cafè és sagrat. Normalment parem a les 12 hores per a esmorzar, però ara a l’agost potser podem fer-ho abans de les 10. Llavors repartim medicació i, amb les companyes auxiliars, fem higiene, cures si fan falta, i donem altes.

Què és el que més valores de la teva professió, especialment ara a l’estiu?

El que més valoro ara mateix és que li puc dedicar més temps als meus pacients. Normalment, el ritme és més frenètic, i ara és tot més tranquil. Ara es pot dedicar més temps a les cures. És el que m’agrada, més que anar a correcuita.

També deu ser més agraït, i us deuen reconèixer més la feina...

Sí. Ara se n’adonen que són vacances, molta gent està fora, però aquí hi ha personal a l’hospital, com qualsevol dia i qualsevol festiu. Com al Nadal.

Com desconnectes quan tens temps lliure?

Ara és fàcil: com que tothom és de vacances, agafo i vaig a la platja o quedo amb els amics per sopar. Quan tens un parell de dies, te’n vas. Si tens la sort de tenir segona residència, aquells dos dies semblen vacances. Desconnectes moltíssim.

Has fet o faràs vacances?

Sí. Just ara torno d’haver estat uns dies a Almeria fent una mica de platja, i cap a finals d’agost he fet uns canvis amb uns companys per a poder anar una setmaneta al nord.