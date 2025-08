Ciutat La Nit: la galeria per triar i remenar

CIUTAT LA NIT

Inauguració: 1998

Adreça: Carrer de Colom, 450 (Parc Vallès)

Estils de música: Una mica de tot

Tancament: 2005

Un espai amb molts espais d’oci, probablement seria el desig d’empresaris i clientela. Una ubicació amb un polsim de tot, música per ballar, begudes de tota classe per prendre alguna cosa i al costat, zones a l’abast per satisfer la gana, que mai se sap quan pot anunciar la seva arribada. Més o menys, això és el que va ser o pretendre ser Ciutat La Nit, una zona situada al Parc Vallès on es reunien a la mateixa superfície una sèrie de locals diversos que podien satisfer els gustos de cadascú.

Va iniciar el seu periple l’any 1998, coincidint amb la inauguració del complex que encara continua oferint serveis de restauració i oci, si bé amb algunes variacions respecte a quan tot va posar-se en marxa.

Plataforma única

Locals nocturns i gastronomia en un conjunt que el convertia en una plataforma única en tota la comarca, amb opcions d’estar a l’aire lliure o endinsar-se en el més clàssic que poden oferir les discoteques convencionals. L’impacte de Ciutat La Nit és innegable i semblava que qui no hi havia posat els seus peus i havia tastat directament tota l’oferta que es podia trobar, no era realment un ciutadà d’aquesta població.

Eren uns temps en què les propostes que solien acabar en matinades més o menys disperses o, fins i tot, en el matí següent a base de xocolata amb xurros, tendien anar escapant de la zona central de la localitat, en especial per les protestes dels veïns que les patien. Per aquest motiu, un gran complex com es va idear aquesta Ciutat La Nit semblava el final de qualsevol problemàtica. L’equació no fallava: oci més alimentació multiplicat per zona apartada de la ciutat donava com a solució: hem trobat la panacea.

Fins a 2005

No va ser així i, com ja s’ha esmentat, la fórmula va durar fins a 2005. De protagonitzar el paper de punt neuràlgic de l’oci nocturn a la ciutat va passar a ser un record de les persones que, ni que tan sols fos una vegada, van creuar les seves portes. Era un lloc conegut a la comarca vallesana i molta gent d’altres poblacions hi anaven a passar una bona estona.

La festa de Cap d’Any del 1999 a Ciutat La Nit, vista des de la zona del discjòquei

Emma Villegas - Arxiu Diari de Terrassa

Les modes canvien i els locals de nit són els que més ho saben. Es passa de ser la punta de llança a ser una simple evocació d’una època que, per molt que alguns s’entestin a aferrar-s’hi, no tornarà. Si passa amb l’ésser humà, que amb el pas dels aniversaris acostuma a variar en costums i, fins i tot, en filosofia de vida, no ha d’estranyar que pugui passar això en locals d’oci.

La música de Ciutat La Nit, o els estils diversos que sonaven, continua encara en alguns d’aquests esdeveniments que n’hi diuen “remember”. Algú hi va?