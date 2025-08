10 llocs per anar amb el teu gos aquest estiu

Quan arriba la calor, les famílies busquen plans per sortir de casa, i moltes no volen deixar enrere un membre molt especial: el gos. Si estàs pensant on anar aquest estiu amb el teu pelut, et proposem 10 llocs ideals per gaudir junts a Terrassa i voltants, des de parcs urbans fins a platges habilitades, passant per piscines canines i espais naturals. Perquè l’estiu és millor quan el compartim amb qui ens estima sense demanar res a canvi.

(1) Parc de Vallparadís (Terrassa)

El parc més emblemàtic de Terrassa ofereix fins a quatre zones habilitades per a gossos, on poden anar sense corretja. Amb camins amples, ombra, fonts i espais oberts, és perfecte per fer passejades a qualsevol hora del dia. Els caps de setmana -i ara a l’estiu, cada dia- s’omple de famílies amb mascotes, cosa que el converteix també en un bon lloc per conèixer altres animals i amics humans. Si vols natura urbana sense sortir de la ciutat, aquest és el teu lloc.

NEBRIDI ARÓZTEGUI

(2) AquaPark Can Jue (La Roca del Vallès)

Aquest parc aquàtic per a gossos disposa de dues enormes piscines on podran nedar lliurement i una zona de dunes en les quals poden rebolcar-se, així com àmplies àrees verdes per a jugar al disc volador o a la pilota. Admet gossos de totes les mides i és especialment recomanat per a aquells que gaudeixen de l’aigua. A més, el parc ofereix servei de bar, restaurant, creperia... Un planàs d’estiu total!

(3) La Mola (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac)

Punts d’inici com Can Robert o la Torre de l’Àngel ofereixen rutes de diferent dificultat. El recorregut permet gaudir de la natura i fer exercici junts. Hi ha fonts pel camí i ombra. A dalt, les vistes són una bona recompensa. Important: porta aigua i recorda mantenir el gos controlat en entorns protegits.

(4) Gorg de Can Busquets (La Floresta)

Un racó fresc i secret a Collserola, accessible des de l’estació de la Floresta o des de Molins de Rei. El sender dona accés a un gorg amb petit salt d’aigua envoltat de vegetació. Ideal per refrescar-se en un entorn tranquil.

(5) Santa Fe del Montseny (Parc Natural del Montseny)

Aquesta excursió és ideal per descobrir el Montseny amb el teu pelut. Ofereix una mica de tot: boscos frondosos de faigs i castanyers, vistes espectaculars, una riera amb gorgs i salts d’aigua, i un pantà ple de flora i fauna. És un espai fresc i amb ombra, perfecte per caminar i deixar córrer el teu gos amb seguretat. Si et quedes amb ganes de més, pots allargar la ruta fins al Turó de l’Home.

(6) Llac Petit (Terrassa)

Des del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) surten camins que condueixen al Llac Petit, un espai envoltat de bosc i aigua. El recorregut és fàcil i agradable, amb punts on els gossos poden beure o remullar-se, sobretot després de dies de pluja. És un bon lloc per fer una passejada relaxada o jugar en llibertat. Si t’animes, pots allargar la ruta fins a Les Foradades, amb un desnivell exigent. Perfecte per a una escapada ràpida amb molt d’encant natural.

(7) Platja de les Salines (Cubelles)

Una de les platges canines que trobem a Catalunya està situada a Cubelles. Es tracta d’un espai semiurbà que va habilitar l’ajuntament durant l’any 2015. Té uns 450 metres quadrats de sorra fina i és d’accés obert durant tot l’estiu. No hi ha equipaments específics per a mascotes, però l’espai és prou gran per córrer, jugar i fins i tot banyar-se al mar. És una zona segura, sense aglomeracions, i amb bon ambient entre propietaris. Ideal per a un bany ràpid o per passar-hi la tarda. Millor portar para-sol i aigua per evitar cops de calor.

(8) Serra de Galliners (Terrassa - Rubí - Sant Quirze)

La Serra de Galliners és una opció excel·lent per passejar entre natura sense marxar gaire lluny de casa. Amb accés fàcil des de Can Parellada o les Fonts, ofereix camins amples, corriols ombrívols i moltes opcions per improvisar rutes. És un entorn tranquil i poc transitat, ideal per anar-hi a qualsevol hora del dia. Els gossos poden córrer lliurement, i la zona és perfecta tant per passejades llargues com per entrenaments suaus. El Camí dels Monjos n’és l’eix vertebrador, però hi ha molts senders secundaris per descobrir. Un pulmó verd silenciós i salvatge on connectar amb la natura.

(9) Can Sanahuja (Viladecavalls)

La zona de la masia de Can Sanahuja, situada al terme municipal de Viladecavalls, amaga una xarxa de camins amb poc trànsit i un parell de basses on els gossos poden refrescar-se. És una zona poc transitada, molt tranquil·la, amb ombra i natura de proximitat. Ideal si busques fer una sortida curta i relaxant.

(10) Parc "agility" (Masquefa)

Aquest espai públic i tancat per a gossos és perfecte per a aquells que necessiten descarregar energia. Disposa d’un circuit d’agilitat amb tanques, rampes i túnels, a més de fonts d’aigua, taules de pícnic i ombra. Els gossos poden córrer lliurement i interactuar amb altres peluts en un entorn segur. Hi ha normes per als PPP, però la resta pot jugar sense restriccions.