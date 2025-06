ADIF ha posat en marxa aquests dies les obres de recondicionament del camí que connecta l’estació de Rodalies de Renfe amb la urbanització de Costablanca, motiu pel qual des de la setmana passada estan tallats els accessos a través del Torrent de Pegueres i el Torrent Bo. Segons ha indicat l’Ajuntament de Castellbisbal, la durada prevista de les obres és d’entre tres i quatre setmanes.

Aquesta actuació respon a una demanda reiterada del veïnat, motivada per la necessitat de millorar el camí atès l’ús intensiu que se n’ha fet d’ell durant els darrers anys a conseqüència de les obres del Corredor Mediterrani que es fan al terme municipal de Castellbisbal.

Els treballs consisteixen en l’arranjament del camí, amb l’anivellament de la plataforma i l’aportació de material granular per millorar la rodadura. També es milloraran les cunetes per a la recollida d’aigües pluvials i, com a actuació destacada, es pavimentarà un tram del camí per facilitar el drenatge cap al riu Llobregat.

Els accessos al camí a través del Torrent de Pegueres i el Torrent Bo estan tallats a causa de les obres

Ajuntament de Castellbisbal

Camí “més segur i accessible”

L’alcaldessa de Castellbisbal, Maria Dolors Conde, ha subratllat que “aquestes obres suposaran una millora significativa per a la mobilitat diària de moltes persones i contribuiran a fer més segur i accessible un camí molt utilitzat per la ciutadania”.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Jordi Piera, ha remarcat que “la intervenció dona resposta a una reivindicació del veïnat”, assenyalant que “amb aquesta actuació no només es millora la seguretat i la funcionalitat del camí, sinó que també es dignifica un accés molt utilitzat que fins ara presentava mancances importants”.