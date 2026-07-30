Rubí demana refer el pla de renovables de la Generalitat

L’Ajuntament de Rubí ha presentat al·legacions al Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (PLATER), impulsat per la Generalitat, perquè considera que la proposta no incorpora prou el coneixement de la realitat local i conté errors en la zonificació prevista per al municipi. El consistori reclama revisar el document i donar prioritat a les instal·lacions en cobertes, espais artificialitzats i sòls degradats abans d’ocupar terrenys no urbanitzables.
El consistori sosté que el PLATER no ha tingut en compte la planificació urbanística municipal ni el potencial real de les cobertes. Mentre el pla estima que Rubí pot acollir 91,7 MW de potència fotovoltaica sobre edificis, un estudi municipal eleva aquesta capacitat fins als 248 MW.
El consistori també demana una millor protecció dels espais agrícoles, naturals i patrimonials. Reclama que quedin fora de les àrees aptes per a grans plantes fotovoltaiques indrets com el corredor biològic de la Serra de l’Oleguera i Can Riquer o espais de valor agrícola com Can Xercavins i Can Ramoneda, a més de zones inundables, boscos de ribera i elements catalogats.
Rubí defensa també que els municipis tinguin un paper més actiu en la planificació de les renovables i que els projectes situats en sòls no artificialitzats incorporin mesures de retorn per al territori, com la cessió d’una part de l’energia produïda a equipaments públics o comunitats energètiques.