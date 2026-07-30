El Servei Català de Trànsit (SCT) estudia incorporar una nova tecnologia basada en intel·ligència artificial per detectar l’ús del telèfon mòbil al volant i el no ús o el mal ús del cinturó de seguretat. El sistema, que s’ha provat durant poc més d’un mes a l’AP-7, a la Roca del Vallès, i a l’A-2, a Cornellà de Llobregat, podria integrar-se en el Pla de seguretat viària 2027-2030, recull l'ACN.
La tecnologia consisteix en un carro-remolc equipat amb dues càmeres d’alta definició i algoritmes d’IA que analitzen el comportament dels conductors. Una de les càmeres ofereix una visió zenital que permet detectar, entre altres casos, els conductors que amaguen el telèfon a la falda o que porten el cinturó mal col·locat.
Durant la prova pilot, desenvolupada entre juny i juliol, el sistema ha detectat més de 8.500 casos d’ús del mòbil i uns 4.500 de conductors o ocupants que circulaven sense el cinturó o fent-ne un ús incorrecte. Segons l’estudi, entre el 3,6% i el 6,6% dels conductors utilitzen el telèfon mentre condueixen i entre l’1,3% i l’1,8% no porten correctament el cinturó.
El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicat que la tecnologia encara ha de millorar la seva fiabilitat abans de poder-se implantar. En la prova, el sistema va detectar uns 8.500 conductors fent servir el mòbil, mentre que una revisió manual sobre la mateixa mostra de 310.000 vehicles en va identificar més de 13.000. Tot i això, Trànsit considera que el marge de millora és elevat a mesura que s’entreni la intel·ligència artificial.