Vacarisses ja està de festa major

La Festa Major de Vacarisses arrenca aquest dimecres 29 de juliol amb la tradicional repicada de campanes, la cercavila de les entitats de cultura popular, el pregó, la primera prova de la Lliga del Llumillu i una fideuada popular. Fins diumenge, el poble continuarà oferint un programa pensat perquè tothom hi trobi el seu espai, amb activitats intergeneracionals, música, espectacles i cultura popular.
Aquest dijous serà el torn de la Festa del Futbol, un matí d’escacs i jocs dinamitzats, Barraques Xics amb la banda de versions The Unicornos Lokos, una nit d’havaneres amb De Gairó i el segon repte de la Lliga del Llumillu. La nit s’allargarà a les Barraques, amb la música de Miops i una sessió de DJ Nildura.
Divendres hi haurà el concurs infantil de pintura, la tercera ronda de la Lliga del Llumillu a la piscina, sardanes amb la Cobla de Sabadell i la Nit Jove, amb Markos amb K i DJ Roger Freedom. El correfoc, previst inicialment a les 22 hores, ha estat suspès per l’elevat risc d’incendi i l’Ajuntament preveu reprogramar-lo a l’octubre o novembre.
Dissabte, la programació inclourà jocs infantils, la quarta i última prova de la Lliga del Llumillu, el concert de Roserona, el ball de Festa Major amb Genion’s i la Nit de Versions, amb Les Reines del Mambo i DUDUX Dj Show.
Diumenge es disputaran el campionat de natació i el de puzles, abans de la plantada de bèsties, la III Trobada de Bestiari, la ballada de l’Esbart Dansaire, l’actuació castellera, l’espectacle de circ “Triplette” i la Nit dels Arreplegats amb DJ Fast Loop.