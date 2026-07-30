El CAAD de Terrassa estrena millores per fer front a la calor

L’Ajuntament de Terrassa continua desplegant actuacions per millorar el benestar dels animals acollits al Centre d’Adopcions d’Animals Domèstics de Terrassa (CAAD). Entre les principals millores dutes a terme destaca la instal·lació, aquesta setmana, d’un sistema de nebulització d’aigua a la zona de gàbies amb l’objectiu de reduir la temperatura ambiental durant els episodis de calor intensa. Es tracta d’una actuació impulsada pel voluntariat del centre i que aviat entrarà en funcionament.
A més, s’han ampliat els espais d’ombra als patis i a la zona de gàbies amb la instal·lació de nous tendals i la renovació dels que estaven obsolets. També s’han reforçat les parets interiors de les gàbies i s’han realitzat noves obertures a la part superior de les orientades al sud per afavorir la ventilació natural i contribuir a la millora de les condicions ambientals.
Durant el primer semestre de l’any també s’han executat diverses tasques de manteniment i millora amb personal municipal. Entre aquestes actuacions hi ha l’arranjament del camí d’accés, la renovació dels quadres elèctrics i la millora del sistema de protecció contra incendis, així com l’aprovisionament de nous extintors i armaris de protecció adaptats a la normativa vigent.
Paral·lelament, s’han dut a terme tasques d’ordenació, neteja i desinfecció dels espais per garantir el compliment de la normativa sanitària i millorar les condicions generals de les instal·lacions. També s’han efectuat treballs per adequar els espais de treball i les instal·lacions als requeriments normatius, amb la substitució dels materials d’acabat de les rampes entre gàbies i l’aplicació de nous sistemes de protecció per salvar els desnivells existents i evitar caigudes.
L’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis municipals de Benestar Animal, Patrimoni i Manteniment, ha invertit prop de 100.000 euros en aquestes actuacions i preveu continuar aplicant mesures a nivell organitzatiu, comunicatiu i tècnic per millorar l’estada dels animals acollits al centre, així com de les persones que hi treballen i hi realitzen tasques de voluntariat.
Aquest dijous a la tarda, el tinent d’alcalde de Transició Ecològica i regidor de Benestar Animal, Noel Duque; el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona; i la regidora de Patrimoni, Montserrat Alba, han visitat les instal·lacions del CAAD per conèixer de primera mà les actuacions que s’hi estan desenvolupant.