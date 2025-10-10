Tall del camí entre Costablanca i l’Estació de Renfe

A partir del dilluns 13 d’octubre, el camí formigonat que comunica l’Estació de Rodalies Renfe de Castellbisbal amb Costablanca quedarà tallat al trànsit amb motiu de les obres iniciades aquest estiu per construir la xarxa de sanejament i depuració de les urbanitzacions de Can Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i la Colònia del Carme.
El tall del camí es mantindrà mentre durin els treballs a la zona, que està previst que finalitzin a mitjans del mes de desembre.
Durant aquest temps, es recomana al veïnat fer servir itineraris alternatius per desplaçar-se entre el nucli urbà o l’Estació de Rodalies Renfe i Costablanca, com ara l’antiga N-II, l’autovia A-2 o la carretera B-151 amb enllaç a la C-243c, que és la carretera que uneix Martorell amb Terrassa.
L’AMB va adjudicar el passat 6 de juny de 2025 les obres del projecte constructiu de sanejament i depuració (conegudes com a xarxa en alta) de les urbanitzacions de Can Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i la Colònia del Carme a UTE Sanejament Castellbisbal per un cost de 5.251.065,62 euros. El termini màxim d’execució d’aquests treballs era de 14 mesos.