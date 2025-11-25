La Fira Modernista 2026 ja té cartell: homenatge a Alexandre de Riquer

La Fira Modernista de Terrassa 2026 ja té imatge oficial. Aquest matí s'ha desvetllat a l'emblemàtic espai de la Casa Alegre de Sagrera el cartell de la 23a edició, una obra creada per la il·lustradora terrassenca Clara Mercader. L'acte, presidit pel tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha servit per donar el tret de sortida a la promoció d'una fira que l'any que ve se celebrarà del 8 al 10 de maig i que estarà dedicada a la polifacètica figura d'Alexandre de Riquer.
L'elecció de l'escenari per a la presentació no ha estat casual. Tal com ha destacat Salvador, la Casa Alegre conserva "un gran plafó pictòric que és una de les joies del modernisme català", obra del mateix Riquer. El regidor ha recordat que el protagonista de la propera fira va destacar no només com a pintor, poeta o dissenyador, sinó també com "un dels introductors del cartellisme modern a Catalunya", fet que atorga un significat especial al cartell d'aquesta edició.
Simbolisme, natura i "terrassenquisme"
L'autora del cartell, Clara Mercader, ha explicat durant la roda de premsa que el seu procés creatiu buscava donar resposta a tres objectius: connectar amb la ciutadania, evocar l'essència de Riquer i mantenir el seu propi llenguatge visual, definit per ella mateixa com a "delicat i minimalista".
El resultat és una obra de composició vertical, tret distintiu del modernisme, protagonitzada per una figura femenina "gairebé angelical", envoltada de natura i ocells, símbols de puresa i vida molt presents en l'obra de l'artista homenatjat. Mercader ha volgut fer una picada d'ullet a la ciutat i a la primavera incorporant-hi roselles (les nostres "paparoles"), unes flors amb les quals l'autora reconeix tenir un vincle personal.
El cartell, elaborat digitalment però buscant un "gest orgànic", destaca per l'ús de tons blau-violeta per aportar "màgia i misteri". A més, inclou un vers que resumeix l'esperit de l'obra: "En vida gris bellesa en l'art i som perfum".
Projecció internacional amb recreacions històriques
Durant la seva intervenció, Joan Salvador ha volgut posar en valor la Fira Modernista com un element cohesionador que reforça "el nostre orgull de pertinença i el nostre terrassenquisme". El regidor ha subratllat l'èxit de la passada edició i ha reafirmat l'objectiu de continuar projectant la imatge de la ciutat a l'exterior, aprofitant la dimensió internacional d'Alexandre de Riquer.
El tinent d'alcalde destacat que “la 23a edició de la Fira Modernista tindrà com a objectiu clau consolidar i ampliar la participació ciutadana i d’entitats, i incrementar també l’arribada de visitants i la seva projecció exterior". Segons Salvador, per aconseguir-ho "es comptarà amb grups i entitats de recreació històrica d’arreu d’Espanya i d’Europa, juntament amb una programació que inclourà exposicions i activitats per aprofundir en la difusió del patrimoni modernista".
L'acte ha comptat amb la presència de membres de la comissió de seguiment de la Fira i de l'entitat Llum i Color del 900, que han ambientat la presentació amb vestuari d'època. Amb aquest cartell, l'Ajuntament comença a "escalfar motors" per a una edició que promet aprofundir en la difusió del patrimoni i l'estètica simbolista.