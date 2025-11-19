Reobre la Biblioteca Central a Sant Cugat

Aquesta setmana han acabat els treballs de manteniment a la coberta de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. Un cop acabades les obres, s’està condicionant l’equipament per poder tornar-lo a obrir al públic, dissabte 29 de novembre.\r\n\r\nLa biblioteca es va haver de tancar el 27 de juny per motius de seguretat en detectar-se un despreniment al sostre. S’ha realitzat la millora de la impermeabilització de la coberta externa i interna i s’han posat mesures de seguretat a l’interior. Un cop finalitzades aquestes obres, l’Ajuntament continuarà fent tasques preventives de forma periòdica per conservar l’equipament en les millors condicions possibles, fins que es pugui tirar endavant el projecte de la nova Biblioteca Central.\r\n\r\nLa regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha explicat que “amb la reobertura de la biblioteca del centre de la ciutat recuperarem aquest servei públic essencial per a la ciutadania amb totes les garanties de seguretat que requereix un equipament d’aquestes característiques”.\r\n\r\nMentre durin les feines de tornada de les 150 caixes de material a les seves prestatgeries la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, les biblioteques de Mira-sol Marta Pessarrodona i de Volpelleres Miquel Batllori tornaran a recuperar l’horari habitual.\r\n \r\n