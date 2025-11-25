Xavier Queralt és reelegit president de LaFACT

LaFACT, Factoria Social de Terrassa, ha culminat aquest 2025 el procés de renovació del seu Patronat, l’òrgan gestor de l’entitat. El punt més destacat és la reelecció de Xavier Queralt com a president, que continuarà al capdavant de LaFACT durant sis anys més.
El Patronat, format per representants d’entitats i institucions de pes a la ciutat, així com per ciutadans a títol individual de reconegut prestigi, incorpora quatre novetats importants. A nivell individual, s’hi sumen Mercè Conesa, figura destacada de l’àmbit polític i administratiu català; Christian Terribas, professional de trajectòria consolidada en el sector financer, i Maria Vidal, advocada terrassenca recentment guardonada amb el Premi Gent de Terrassa. Substitueixen Josep Casajuana i Jaume Ribera.
Pel que fa a les entitats, s’incorpora la Delegació del Vallès de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, que relleva el Col·legi d’Advocats de Catalunya, un cop finalitzat el seu mandat.
Amb aquests canvis, el Patronat de LaFACT passa de 13 a 14 membres. La composició actual és: l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa, la Delegació del Vallès de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Fundació Assistencial Mútua Terrassa, la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paü̈l, la Fundació Cecot Innovació, l’Institut Industrial de Terrassa, Medtech Innovation on Advanced Medicine (Leitat), i les persones a títol individual Mercè Conesa, Xavi Coral, Carles Pons, Christian Terribas i Maria Vidal.