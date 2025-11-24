Més vals descompte per impulsar el comerç a Rubí

L’Ajuntament de Rubí torna a posar en marxa la campanya de vals descompte “Rubí s’ho val”, coincidint amb les festes de Nadal. En aquesta nova edició de la proposta s’emetran més vals descompte que mai: 6.932 més que els 28.200 de la campanya de l’any passat. Així doncs, enguany seran un total de 35.132.
Tots els vals seran de 10 euros i la ciutadania els podrà adquirir per 5 euros, la meitat del seu valor. La venda serà completament en línia, a través de la plataforma rubishoval.cat. Per facilitar l’adquisició dels bons de descompte, l’Ajuntament explica que s’emetran en dos dies i en dues franges horàries cada dia. Així, el 27 de novembre s’emetran 17.566 vals, 8.783 a les 10 hores i 8.783 a les 17 hores. L’altra meitat es podrà adquirir el 4 de desembre, també en dos torns: a les 10 hores i a les 17 hores.
A partir del 27 de novembre
Els cupons de descompte es podran fer servir als comerços adherits a la campanya entre el 27 de novembre i el 5 de gener, o fins a exhaurir existències. Cada persona en pot comprar com a màxim tres.
La campanya “Rubí s’ho val”, que compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Terrassa, garanteix una injecció de més de 350.000 euros al teixit comercial de Rubí, la meitat dels quals se subvencionen des de l’Ajuntament de Rubí.