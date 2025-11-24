El Diari de Terrassa és el mitjà referent per a la meitat d’enquestats al Baròmetre

El Baròmetre Municipal 2025 confirma que, malgrat la irrupció de les xarxes socials, la ciutadania de Terrassa continua confiant en els mitjans locals tradicionals per seguir l’actualitat del municipi. Entre tots ells destaca amb claredat el Diari de Terrassa, que es manté com el referent informatiu de la ciutat. Un 55,1% dels enquestats afirmen utilitzar-lo per informar-se i, quan han d’escollir quin és el seu mitjà principal, gairebé la meitat (46,3%) el situen al capdavant.
Enguany ha canviat el format de resposta a la pregunta sobre els canals d’informació de la ciutat: des d’aquest 2025, les respostes són tancades, ofertes pel mateix Baròmetre amb multiresposta, mentre que en edicions anteriors, l’opció era oberta.
El que no ha canviat és el lideratge del Diari de Terrassa, que passa d’un 24% d’usuaris que el trien com a mitjà principal, al 46,3%. Aquesta fortalesa, sostinguda al llarg dels anys, reafirma el seu paper com a font de confiança i com a porta d’entrada a la informació local per a una majoria de terrassencs.
El mitjà digital Món Terrassa se situa amb un 38,9% de seguiment, malgrat que només un 22,7% el trien com a primera opció. El mitjà públic Canal Terrassa, queda amb un 35,7% de seguidors i un 19,9% de fidels.
Tot i això, la influència creixent de les plataformes digitals és evident: Instagram s’ha convertit en la xarxa preferida per connectar-se amb les notícies del municipi, utilitzada per un 55,8% dels enquestats i triada com a principal via informativa gairebé per la meitat d’aquest col·lectiu. També tenen un paper notable els cercadors d’internet, Facebook o els grups de WhatsApp. Malgrat aquesta diversificació, el baròmetre posa en relleu un aspecte preocupant: gairebé una quarta part dels ciutadans (23,6%) no s’informen a través de cap mitjà local, i un 14,7% tampoc ho fan mitjançant xarxes o webs. Aquest segment desconnectat planteja reptes importants en termes de cohesió, participació ciutadana i confiança amb l’agenda mediàtica de la ciutat. Amb tot, l’estudi conclou que Terrassa manté un ecosistema informatiu dinàmic però amb un líder clar que continua marcant el ritme de l’agenda local: el Diari de Terrassa.