Ullastrell celebra la 3a edició del Mercat d’Intercanvi de Roba

Aquest diumenge 1 de juny, de 10 a 15 hores, Ullastrell acull la tercera edició del Mercat d’Intercanvi de Roba, una jornada festiva i comunitària centrada en la sostenibilitat, la reutilització i el consum conscient. L’esdeveniment tindrà lloc a la plaça Joan Montmany i oferirà molt més que un simple intercanvi de peces de roba. A banda del mercat, la jornada comptarà amb inflables per als més petits, tallers infantils, arranjaments de roba, servei de bar i música amb DJ, en un ambient pensat per a tota la família.

La iniciativa, organitzada per l’Ajuntament d’Ullastrell i amb el suport del Consorci de Residus del Vallès Occidental i l’Agència de Residus de Catalunya, és una aposta clara per donar una segona vida a la roba i fomentar hàbits de consum responsables. “El Mercat d'Intercanvi és un projecte que engloba voluntaris, escola, ajuntament i entitats. Un projecte motivador que costa de trobar en l'actualitat, donar una segona vida a la roba sense interessos econòmics darrere i on el consumisme conscient, la sostenibilitat i l'organització col·lectiva són una realitat", assenyala la regidora de Transició Energètica, Anna Bigordà.

Aquest mercat forma part dels actes de la Setmana del Medi Ambient i va molt més enllà d’un esdeveniment puntual: és una activitat col·lectiva que neix de la implicació directa de la ciutadania, amb la col·laboració activa de voluntaris i voluntàries i de l’escola Serralavella, que hi juga un paper destacat.