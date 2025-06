Un cartell per fer homenatge a la brigada municipal

“Orgull de poble, orgull de festa”. Aquest és el títol del cartell guanyador que anunciarà la Festa Major de Viladecavalls. El disseny fa un homenatge a la brigada municipal, un dels col·lectius imprescindibles per al desenvolupament de la festa. L'autor, Joel Garcés, ha utilitzat la caricatura per convertir-los a tots ells en membres d’una banda de música, on es pot reconèixer tots els treballadors municipals. La tècnica utilitzada és aquarel·la i retolador.

El cartell va ser escollit el passat divendres en el marc del primer concert del cicle Viu la Veu, on va obtenir 29 vots, d’un total de 148 vots. Un resultat molt ajustat, ja que el següent cartell més votat es va quedar a només 5 vots del primer.

Com va sent habitual, s’espera que la Festa Major se celebri durant el segon cap de setmana de juliol. Abans, alguns barris del municipi ja celebren les seves particulars festes. Aquest cap de setmana va ser el torn de Can Tries.