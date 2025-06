Coincidint amb l’inici de la campanya contra els incendis forestals, l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, ha visitat aquest dimecres el Parc de Bombers del municipi. La trobada ha servit per abordar les característiques de la campanya d’enguany, així com la gestió forestal que hi va associada.

Tot i les pluges d’hivern i primavera, la sequera extrema que vam viure ha deixat arbres morts i combustible acumulat als boscos, augmentant el risc d’incendis. A més, les precipitacions han afavorit el creixement de vegetació que, en assecar-se, pot propagar el foc. Tot plegat, es preveu una campanya d’incendis clàssica, però intensa a partir de mitjans de juliol.

És per això que tant l’alcaldessa com el cap de bombers, Ignasi Guayta, han parlat de la importància de les franges perimetrals de 25 metres com a línies de protecció i contenció contra el foc. La construcció d’aquestes franges de defensa implica la tala d’arbres i la neteja de sotabosc per reduir la càrrega de combustible. També han assistit a la visita el regidor de Coordinació i Gestió d’Emergències i Protecció Civil, Pedro Nogués i el regidor de Medi Ambient, Boscos, Sostenibilitat i Lluita contra el canvi climàtic, Jordi Amiguet.

Posteriorment a la visita del Parc de Bombers, Berenguer va trobar-se amb els ADF de Viladecavalls per conèixer de primera mà el diagnòstic de la situació actual dels boscos per part del cos de voluntaris.

Els principals eixos operatius inclouen la millora en la capacitat de comandament, l’anàlisi constant del risc i l’ús de drons.